La storia di Fedez, la voce di Masini e qualcosa di più: con “Male necessario” i due cantanti hanno già vinto Sanremo 2026

E c’è un altro elemento che rende questa performance interessante: la narrazione attorno ai due protagonisti. Masini è da sempre sinonimo di intensità, di canzoni che scavano nelle crepe. Fedez, invece, è abituato a stare dentro il rumore: mediatico, social, politico. Metterli insieme su un brano che parla di cadute, responsabilità e consapevolezza significa anche riscrivere la percezione pubblica di entrambi. Non è stato solo un “featuring”, ma un dialogo tra epoche della musica italiana. Masini rappresenta una stagione in cui l’emotività maschile era drammatica, quasi teatrale. Fedez arriva da un’epoca in cui la vulnerabilità si espone, si racconta, si analizza. In “Male necessario” queste due visioni si sono fuse: il dolore, non come condanna, ma come passaggio obbligato per crescere. E il pubblico? In platea e sui social si è vista una reazione rara: consenso trasversale. Fan storici di Masini e ragazzi che seguono Fedez su Instagram a commentare lo stesso momento, lo stesso ritornello. Sanremo, quando funziona, è questo: un cortocircuito generazionale che diventa esperienza collettiva.

Dal punto di vista performativo, la scelta di non strafare è stata la vera carta vincente. Luci calde, centralità delle voci, un arrangiamento che cresce senza esplodere inutilmente. Tutto calibrato per lasciare spazio al testo. E in un’epoca in cui spesso la performance vive di clip di 15 secondi, loro hanno costruito un racconto di tre minuti che chiedeva attenzione e l’ha ottenuta. Se il Festival 2026 sarà ricordato per un momento capace di unire emotività e maturità artistica, questo è un candidato serio. Perché “Male necessario” non è stata solo una canzone in gara, ha rappresentato quel momento in cui mettiamo da parte i telefoni e ci riconnettiamo con la nostra vulnerabilità, per poi tornare a nascondercene magari, ma durante quei 3:18 minuti siamo nudi, proprio come chi canta. Quello del duo è stato coraggio di osare e dosare. Portare a Sanremo un brano che non cerca l’applauso facile ma scava nel disagio dell’imperfezione, è una scelta precisa. È un modo per dire che la vulnerabilità non è debolezza, ma materia narrativa. Questo è un messaggio contemporaneo e forse quello più importante che una canzone potrebbe lanciare oggi. E sul palco dell’Ariston questa scelta ha pagato.

Alla fine dell’esibizione, l’Ariston ha acclamato all’unanimità, non solo per rispetto verso un grande nome della musica italiana o per curiosità verso una delle figure più discusse del pop contemporaneo. Era l’applauso la vera performance e ha rappresentato quel frangente di tempo in cui la musica riesce ancora a sembrare protagonista. In un Festival che spesso divide, Masini e Fedez hanno unito. E se “Male necessario” doveva dimostrare qualcosa, lo ha fatto: a volte le collaborazioni migliori nascono proprio dall’incontro tra differenze vere. E quando funzionano così, non sono solo duetti, sono dichiarazioni d’intenti.

La prima serata del Festival di Sanremo è un gigantesco spoiler: sappiamo già chi saranno vincitori. In mezzo a una kermesse di canzoni belle, ma che forse non fanno “tremare” abbastanza, ce n’è una che va dritta al punto ed è proprio lei, LA canzone di questo festival 2026. Il brano mette d’accordo la sala stampa e si classifica provvisoriamente tra i primi 5. Con la sala stampa dalla loro parte, il giudizio del pubblico non potrà che avvalorare una vittoria quasi certa, se non all’interno della kermesse, certamente fuori. Masini e Fedez giocano una partita a parte perché il loro brano colpisce dritto al cuore e fa perfino male, ma è letteralmente un “Male necessario”.