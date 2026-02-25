Sanremo 2026, Sal Da Vinci acclamato da tutti e virale, ma perché non è tra i primi 5 in classifica a Sanremo? C’è aria di complotto (come con Geolier). Ecco cosa dicono i giornalisti in Sala Stampa

“Il gintonic della sala stampa è una zozzeria”. E’ proprio vero, è tutto verissimo. Però, forse, in fondo a tutta questa spontaneità, questa rozzezza, si nasconde la rete di un complotto ordito contro il vero antido Intanto, in sottofondo, inizia il Fesitvall. “Ripartiamo da dove eravamo rimasti, Olly”. Olly piace a tutt*. Con quei baffetti sudati. Laura Pausini invece, fa volare. Non si capisce quel che è vero e quel che è falso. Si diceva sarebbe stata logorroica, ma per ora, non spende troppe parole, però s’intruppa. Non Russi, ma Ruzzi, la corregge Carlo, che inizia a comprendere di essere di fronte ad un problema. Ma Carlo Conti è un genio. Intanto, tocca a Michele Bravi, un po’ deludente. Poi ascoltarlo dopo Ditonellapiaga è una tragedia. E’ necessario durante la pubblicità empirsi il bicchiere di con un altro marcissimo Gin Tonic. “Ed ecco a voi Seif!”. Ma non si pronunciava “Sayf”? Carlo Conti pure pronuncia “Seif”, forse perché da buon intenditore di musica conosce la massima di Miles Davis “se lo ripeti altre tre volte non è più un errore”. The show must go on, anyway. Sayf è un po’ emozionato, si sente, si vede. Gli trema un po’ la voce. Alle prove era stato molto più sul pezzo. Ma comunque “tu mi piaci tanto” è una vera hit. Mara Sattei, vestita come alle prove canta “Le cose che non sai di me” ed un po’ na palla. Mara Sattei evidentemente punta ad un pubblico di bambine a cui piacciono tanto le Barbie. E’ un po’ una sorta Hannah Montana. Dargen D’Amico con il suo abito zen-accelerazionista arancione e gli occhiali da sole che riflettono tutte le luci dell’Ariston gasa molto più che alle prove. Si vede l’esperienza di uno che sa come si calcano certi palchi, soprattutto dopo due anni di esilio dalla Rai. Poi il toccante ricordo di Peppe Vessicchio. E poi la fantastica scenetta di semi-rimorchio tra Can Yaman (aka Sandokan) e Laura Pausini.
Si tratta di un pezzo di televisione pazzesco. E’ evidente che la Pausini sia nuova al mondo della conduzione per quanto sia brava a cantare. E ci fa volare quando prova a cantare la canzone Cusu Cusu propostale dal macho Can, che, tra l’altro in tutta la storia di Sanremo è l’unico uomo ad aver battuto Carlo Conti in quanto ad abbronzatura e l’unico ad infrangere il suo muro di virilità. Non ne imbecca una la cantante, che quando Can Yaman e Kabir Bedi si stringono la mano per il passaggio del testimone se ne esce con una sparata incredibile: “bello vedere due uomini che si rispettano in un mondo in cui si parla soltanto di guerra”. Beh, a 3 giorni di distanza dall’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina che tutti si sono scordati, forse è un po’ surreale. Poi tocca a Luché che canta il suo pezzo tutto catafratto.
Dopodiché, il momento tanto atteso. Carlo Conti non è nuovo a questo genere di cose. Nel 2015 aveva invitato la famiglia più numerosa d’Italia. La signora Pratesi, invece la più longeva. 105 anni e non sentirli. E’ tutto bellissimo. Per tutta l’intervista alla signora Pratesi la Pausini non c’è, ma quando torna per accompagnarla fuori è visibile la tensione sul volto dell’abbronzato presentatore, nel timore dell’ennesimo scivolone della grossolana co-conduttrice.
Tommaso Paradiso è su un altro livello, il suo pezzo è una bomba. Tredici Pietro ha detto “Tommaso Paradiso vince Sanremo”. Lui comunque è il figlio di Gianni Morandi che è amicissimo con tutta la famiglia di presentatori di Sanremo ed evidentemente conoscerà tutti i retroscena. forse la sua è una profezia, oppure un semplice endorsement. Ora andiamo un po’ avanti veloce.
Elettra Lamborghini è meglio in tv che alle prove.
A Patty Pravo prima che lei si esibisca qualcuno grida “Patty sei un’opera”, riecheggiando un po’ la “si na pret” di Rose Villain.
Samurai Jay è la prossima hit dell’estate che se la contende con LDA e Aka7.
Tiziano Ferro fa volare tutta la sala stampa! OOOOHH OOOOH
E il nuovo singolo “Sono un grande”? Tutto il pippone filosofico un po’ una supercazzola, però daje tutta.
Raf invece ammazza la presa bene . La gente in sala stampa è completamente ubriaca.
J Ax, Fulminacci, Levante e Fedez e Masini, tutti artisti di cui abbiamo già scritto. Fedez evidentemente piace, perché finisce nella prima cinquina.
Ermal Meta alla fine rende meglio in tv che alle prove.
Eddie Brock sa di non essere pronto per l’Ariston, però sapete perché ci piace? Perché ci va a c**o duro su quel palco, e quindi davanti a milioni di persone! E comunque ha fatto molto meglio che alle prove, dove ha stonato di brutto.
Come già anticipato con il reportage sulle prove generali, Sal Da Vinci è una bomba. La sala stampa impazzisce pesantemente. La gente alza le braccia, agita pugni in aria anche quando il pezzo è finito. Non è qualcosa di spiegabile scientificamente. Lui è il Maradona del neomelodico italiano. Però la sala Stampa evidentemente ha complottato contro di lui, perché non è finito nemmeno nella cinquina. Allora tralasciamo le seguenti esibizioni, che tanto ne hanno già scritto tutti. Il punto è che la sala stampa ha accolto Sal Da Vinci con un clamore incredibile. E’ pieno di video che provano questa cosa. Allora perché oggi sui giornali ci sono parole velenose su questa sua esibizione? E perché non è entrato nella cinquina? Anche la nota Rai con la scaletta ufficiale della prima serata conteneva un omissis abbastanza importante. Mancava proprio il nome di Sal. Il tutto dopo che alle prove gli è saltato l’audio durante l’esibizione. Il complotto è iniziato. Chissà se il matador del neomelodico italiano ce la farà, oppure cadrà sotto la scure dell’oscura rete di complottari?