Sanremo 2026, Sal Da Vinci acclamato da tutti e virale, ma perché non è tra i primi 5 in classifica a Sanremo? C’è aria di complotto (come con Geolier). Ecco cosa dicono i giornalisti in Sala Stampa

Si tratta di un pezzo di televisione pazzesco. E’ evidente che la Pausini sia nuova al mondo della conduzione per quanto sia brava a cantare. E ci fa volare quando prova a cantare la canzone Cusu Cusu propostale dal macho Can, che, tra l’altro in tutta la storia di Sanremo è l’unico uomo ad aver battuto Carlo Conti in quanto ad abbronzatura e l’unico ad infrangere il suo muro di virilità. Non ne imbecca una la cantante, che quando Can Yaman e Kabir Bedi si stringono la mano per il passaggio del testimone se ne esce con una sparata incredibile: “bello vedere due uomini che si rispettano in un mondo in cui si parla soltanto di guerra”. Beh, a 3 giorni di distanza dall’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina che tutti si sono scordati, forse è un po’ surreale. Poi tocca a Luché che canta il suo pezzo tutto catafratto.

Dopodiché, il momento tanto atteso. Carlo Conti non è nuovo a questo genere di cose. Nel 2015 aveva invitato la famiglia più numerosa d’Italia. La signora Pratesi, invece la più longeva. 105 anni e non sentirli. E’ tutto bellissimo. Per tutta l’intervista alla signora Pratesi la Pausini non c’è, ma quando torna per accompagnarla fuori è visibile la tensione sul volto dell’abbronzato presentatore, nel timore dell’ennesimo scivolone della grossolana co-conduttrice.

Tommaso Paradiso è su un altro livello, il suo pezzo è una bomba. Tredici Pietro ha detto “Tommaso Paradiso vince Sanremo”. Lui comunque è il figlio di Gianni Morandi che è amicissimo con tutta la famiglia di presentatori di Sanremo ed evidentemente conoscerà tutti i retroscena. forse la sua è una profezia, oppure un semplice endorsement. Ora andiamo un po’ avanti veloce.

Elettra Lamborghini è meglio in tv che alle prove.

A Patty Pravo prima che lei si esibisca qualcuno grida “Patty sei un’opera”, riecheggiando un po’ la “si na pret” di Rose Villain.

Samurai Jay è la prossima hit dell’estate che se la contende con LDA e Aka7.

Tiziano Ferro fa volare tutta la sala stampa! OOOOHH OOOOH

E il nuovo singolo “Sono un grande”? Tutto il pippone filosofico un po’ una supercazzola, però daje tutta.

Raf invece ammazza la presa bene . La gente in sala stampa è completamente ubriaca.

J Ax, Fulminacci, Levante e Fedez e Masini, tutti artisti di cui abbiamo già scritto. Fedez evidentemente piace, perché finisce nella prima cinquina.

Ermal Meta alla fine rende meglio in tv che alle prove.

Eddie Brock sa di non essere pronto per l’Ariston, però sapete perché ci piace? Perché ci va a c**o duro su quel palco, e quindi davanti a milioni di persone! E comunque ha fatto molto meglio che alle prove, dove ha stonato di brutto.