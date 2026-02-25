Vincenzo Schettini, come nasce un fenomeno: obbligo di comprarsi l’iPad, i bonus giustifica e un intero istituto asservito ai like social per anni? Ecco la sua “scuola del futuro”

Per ovvie ragioni, non possiamo caricare qui i video realizzati dai ragazzi. Ma la logica del 'voto in più', almeno uno se non due, appare cristallina prassi per come Schettini concepisce la 'didattica'. Sempre che così si possa chiamare. La sua 'visione' prende mano a mano più spazio all'interno della scuola, tanto che anche docenti di altre materie, tramite la stessa pagina, ossia sempre Faceschool, assegnano agli alunni del biennio video da postare per riassumere romanzi di Italo Calvino, nozioni di geografia e storia, mostrare i loro progressi con l'inglese. La maggior parte delle volte, è il post stesso a 'consigliare' di realizzare il contenuto tramite "l'app #Clip di #Apple". E se uno studente avesse avuto un sistema Android? Beh, questo non era possibile né contemplato. Perché l'IISS "Luigi dell'Erba" aveva introdotto, con l'avvento in cattedra di Schettini, le 'classi digitali'. Ossia ogni studente, docenti compresi, dovevano avere un iPad, conditio sine qua non per accedere alla 'scuola del futuro'. Non un qualsiasi tablet, ma proprio un iPad. Il cui costo non sarebbe stato a spese della scuola, ma delle famiglie degli iscritti. Certo, non era obbligatorio mandare i figli a studiare lì, allo stesso tempo, quell'istituto, sottolineiamo pubblico e non privato, si faceva gran nomea di essere il migliore perché innovativo, all'avanguardia. Grazie soprattutto alle 'classi digitali' introdotte dal visionario e illuminato Prof Vincenzo Schettini. Che prima di fare il docente, ma siamo certi che sia un caso, lavorava come 'formatore associato' presso un rivenditore Apple, il 'C&C' di Bari. Questa informazione la lasciamo qui, senza lanciarci in piuttosto ovvi collegamenti possibili.

Comunque, nel giro di un paio d'anni, per i due indirizzi di studio che la scuola fornisce, le 'classi digitali' diventano la maggioranza: per 'Informatica' sono cinque su sei totali, per 'Fisica' tre su quattro totali. Sembra di sentire profumo di 'scuola del futuro', no? Chi può permettersi l'iPad (e la pencil, i software, i libri digitali tutto sempre a carico delle famiglie), ha accesso a un'istruzione sulla carta 'migliore' e 'innovativa' perché così favoleggiata. Gli altri, invece no. C'è una evidente differenziazione che non dipende, e lo ribadiamo in una scuola statale, dai meriti di ogni singolo studente, bensì dal portafogli di partenza dei genitori. Se vuoi 'il meglio' per la tua prole, esci la grana.