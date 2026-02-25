Ecco perché crollano gli ascolti di Sanremo 2026. Carlo Conti conduce un Festival senza spettacolo e la formula “Tale e Quale” non funziona più. Si salva solo una cosa…

Il Festival si è aperto con un omaggio a Pippo Baudo, annunciato anche in conferenza stampa. Ebbene, l'omaggio al re di Sanremo si è risolto con la sua voce che dava il benevenuto al pubblico e, all'ingresso di Laura Pausini, la cantante ha raccontato che Baudo è stato il primo a sapere che quest'anno avrebbe co-condotto il Festival. Nemmeno una clip, come invece avvenuto più tardi per il ricordo di Beppe Vessicchio: lo storico direttore artistico si accontenti, almeno per ora, dell'opera di Marco Lodola piazzata all'ingresso dell'Ariston.

La prima ad esibirsi è stata Ditonellapiaga, l'artista che aveva ottenuto i voti più alti nelle pagelle dei preascolti. Da lì, un brivido ha attraversato la schiena di chi, quelle pagelle, le aveva lette: se il pezzo migliore se n'era già andato tra giochi di luce epilettici, senza che si capisse una parola, figuriamoci cosa saranno i prossimi. Così è stato: trenta brani sono troppi non solo per essere ascoltati in un'unica serata, ma anche per distinguersi l'uno dall'altro. Specie quando manca la canzone che spicca davvero sulle altre, quella che cattura l'attenzione, e che il Festival si è giocato come prima in scaletta, anziché come stacco per tenerci svegli.