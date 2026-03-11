Beatrice Venezi, quello che avevamo scoperto e ora è ufficiale (e l’orchestra insorge)

Torniamo a noi. Il sovrintendente si è presentato al Consiglio con una lettera di cinque pagine. Ha ricordato che la legge gli attribuisce competenza esclusiva sulla nomina del direttore musicale. Ha definito la Venezi “un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età”. Ha tirato dritto e ha vinto. Ha vinto pure la Venezi. Ha vinto pure il governo. Pura la destra in fase di conquista degli spazi culturali di solito associati alla sinistra. Il contratto partirà ufficialmente a ottobre 2026.

Nel frattempo, da Buenos Aires, Beatrice Venezi ha rilasciato un'intervista al quotidiano argentino Clarín. Ha detto che le contestazioni sono un attacco politico al Governo. Ha lamentato il machismo presente in Italia. Fin qui, posizioni discutibili ma comprensibili. Poi ha attaccato il pubblico veneziano: gli abbonati della Fenice sarebbero degli ultraottantenni impauriti dal nuovo. Il neocomitato Fenice Viva ha risposto definendo le dichiarazioni della Venezi “profondamente lesive” e contestando i dati anagrafici citati.

Intanto il sindacato Slc Cgil del Veneto ha annunciato querela per diffamazione contro l'editorialista Andrea Ruggieri, che a un evento milanese aveva definito i professori d'orchestra “quattro pippe” davanti alla stessa Venezi — la quale, denunciano i sindacati, non ha preso le distanze. Quindi: orchestra che querela. Direttrice che querela. Tutti quanti in tribunale. Questo è il punto di arrivo di sei mesi di guerra culturale sulla laguna. Infine il consigliere d’indirizzo Alessandro Tortato si dimette: “A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado”. Non ha tutti i torti, se non che la questione è stata politica fin dall’inizio. Da una parte e dall’altra.