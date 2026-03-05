Il figlio di Riccardo Muti fa quello che l’orchestra vorrebbe da Beatrice Venezi, si dimette dal Teatro La Fenice e rinuncia ai soldi: “Purtroppo non c’è serenità” nella Serenissima

Il caso era scoppiato domenica 1° marzo, quando i sindacati avevano puntato i riflettori sulle consulenze esterne della Fenice. Le organizzazioni dei lavoratori avevano trovato, nella sezione trasparenza del sito della Fondazione, due contratti affidati a collaboratori esterni: quello a Domenico Muti e quello all'agenzia Barabino & Partners, per 39mila euro per sei mesi.

Gli orchestrali avevano contestato una contraddizione di fondo — mentre veniva bloccato il pagamento del welfare ai dipendenti “per verificare i conti”, la Fondazione aveva ritenuto di poter sostenere consulenze esterne per cifre significative. Il secondo contratto, quello con Barabino & Partners, aveva aggiunto benzina sul fuoco: secondo Dagospia, quella stessa agenzia si occuperebbe dell'immagine di Beatrice Venezi, la direttrice musicale nominata da Colabianchi e al centro di mesi di polemiche.

Un collegamento che i sindacati hanno definito "molto grave", pur ammettendo di non sapere con certezza a cosa servisse l'incarico.

Il sovrintendente ha risposto sottolineando che con Muti stava già lavorando a iniziative concrete: tournée in Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Germania negli anni 2027 e 2028. Un lavoro intenso, avviato a novembre, ora interrotto. Colabianchi ha parlato di potenziali ricavi annuali nell'ordine di un milione di euro grazie alle tournée già avviate, e ha definito "pretestuoso" il collegamento tra la consulenza e il blocco del welfare. Il sovrintendente ha chiuso con un appello: "Mi auguro sinceramente che possa riconsiderare la sua decisione”.

La rinuncia di Domenico Muti è l'ultimo atto del "caso Fenice" che ha tolto la Serenissima molta serenità. A settembre scorso, come vi avevamo raccontato in esclusiva, Colabianchi nominò Beatrice Venezi direttrice musicale a partire dall'ottobre 2026, ma l’orchestra, non consultata per la scelta, si era rivoltata. Da allora è una escalation continua: minacce di sciopero a Capodanno, blocco del welfare, tensioni con i sindacati, e ora le dimissioni del figlio del maestro che, per ironia della sorte, aveva preso pubblicamente le difese di Venezi il 19 febbraio scorso, invitando tutti a lasciarla lavorare prima di giudicarla.