Ok, ma che succede al Noma? Lo sfogo virale su Instagram e le accuse di violenza degli ex dipendenti. È iniziato il me too della ristorazione stellata?

È partito tutto da un post pubblicato dal profilo ufficiale del Noma: il quattro volte miglior ristorante del mondo ha aperto un pop up a Los Angeles, che dovrebbe segnare una nuova fase per la sua celebre cucina sperimentale. Ma proprio da quel post ufficiale, caricato per pubblicizzare l'apertura, è iniziata la valanga di testimonianze: perché Jason Ignacio White, ex responsabile del laboratorio di fermentazione dal 2017 al 2022 del Noma, lo ha ripubblicato sul suo account, mettendo in evidenza il commento che aveva lasciato.

Nel commento White scriveva: “Ricordo quella volta in cui una stagista di 19 anni si è bruciata la faccia e Paolo Soto e gli altri membri dello staff hanno riso finché non li ho costretti a chiamare un'ambulanza. Il New York Times uscì con un articolo sugli abusi, e avete detto al pubblico che chiudevate per evitare ripercussioni. Poi la gente ha dimenticato e voi non avete chiuso”. L'immagine era poi accompagnata da una didascalia altrettanto diretta: “Prima che lo cancellino. A volte la sento ancora urlare. Che porci schifosi in quel posto”. A questo punto, è stato il post di White a deflagrare, scoperchiando il dietro le quinte del celebre ristorante di Copenaghen e trasformando il suo profilo instagram (microbes_vibes) in uno spazio di denuncia.