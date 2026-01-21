Ma davvero il prosciutto cotto fa venire il cancro? Parla Chef Guido Mori: “Niente di nuovo, ma bisogna fare attenzione”. Preoccupatevi della carne Usa: “Noi non potremmo venderla nemmeno come mangime per animali”

“Il problema – continua Mori - della commercializzazione della carne negli Stati Uniti, che poi è il motivo per cui Trump si è incaz*ato ultimamente, è che loro consentono l'utilizzo di ormoni per la crescita - che sono gravissimi agenti tumorali - e fanno uso di pesticidi che da noi sono vietati dagli anni '90 perché lasciano tracci indelebili nel grasso di accumulo degli animali”: questi due fattori “rendono la carne che loro mangiano, nemmeno adatta all'allevamento di pesci”. Non che in America non ci siano le eccellenze del cibo; quello che non c'è, è uno Stato che vigili sulla qualità del cibo: “Possono commercializzare tutto e in maniera fallace”, e “considerando che poi non c'è una sanità pubblica, questi insaccati vanno a incidere sulla popolazione meno agiata: quella che poi non si potrà nemmeno permettere le cure”.

L'Europa invece, ha una legislazione diversa; l'Italia anche leggermente più ristrettiva rispetto al resto d'Europa “ma non tanto, perché deve comunque rimanere nel quadro della direttiva europea e il mercato essere unico”.

Che fare dunque, con prosciutto cotto e compagnia? “Vanno mangiati, ma con la stessa attenzione con cui consumiamo la carne: in una dieta mediterranea, la carne rossa andrebbe consumata 1-2 volte al mese”. Dobbiamo perciò “consumare molto meno rispetto a quello che è venuto fuori nell'ultimo ventennio, limitare l'utilizzo di insaccati e, di conseguenza, mangiare insaccati piu interessanti e goderceli”. Insomma: “Non c'è niente di male in una schiacciata col prosciutto, solo che non è il tuo cibo di tutti i giorni”.