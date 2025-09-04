Pensate di cucinare bene? Sbagliate! Leggete il libro di Chef Guido Mori, Questa è cucina, (Gribaudo). Ci ha spiegato come realizzare un risotto perfetto. E sulla grigliata…

Nel libro scrivi che “capire come si cucina è scienza”. Cosa intendi, in poche parole, per vera cucina e per cucina falsa?

La cucina è un processo tecnico-scientifico. Si basa su regole che sono correlate alla chimica e alla fisica. Per comprendere come funziona bisogna comprendere queste regole. Altrimenti uno può semplicemente riprodurre quello che pensa possa essere giusto, ma non è detto che lo sia davvero. È una visione della cucina che si è affermata più o meno dagli anni ’90. Non è una grande novità, però è ancora molto lontana dall’essere praticata in maniera continuativa. La cucina reale è quella in cui si è in grado di capire, come in tutti i processi, come gestire ciò che accade a prescindere dalla propria esperienza, con la conoscenza della materia e delle tecniche, prevedendo i risultati. La cucina falsa è quella che viene semplicemente ripetuta, come se fosse una macchinetta che rifà le stesse cose in maniera ossessiva, senza comprenderle, senza capire da che cosa dipendono e perché vengono fuori. Queste osservazioni hanno a che fare con la cucina tecnica. Per una cucina casalinga la conoscenza di base, il saper ripetere un gesto, è più che sufficiente come servizio. Ma fare l’artigiano, e in alcuni casi l’artista, richiede una bella dote di conoscenze che si apprendono lungo una vita.

Hai scritto che è dedicato sia ai professionisti, sia agli appassionati o anche ai “basta che non si attacchi”. Quando hai pensato di scrivere il libro, quindi hai pensato principalmente ai professionisti?

Questo è un libro tecnico. Non è un libro di ricette, è un libro che tratta delle tecniche e dei motivi scientifici che ci sono dietro le varie preparazioni della cucina italiana. Il desiderio di scrivere questo libro nasce da una riflessione: dove si trova l’unità della cucina italiana? Non si trova sicuramente nelle ricette regionali, né nei prodotti che cambiano da regione a regione. A mio parere si trova nelle tecniche di cucina, che sono omogenee in tutta Italia e uniche come patrimonio tecnico. Quindi il desiderio era fare la somma di queste tecniche, spiegarle, raccontare come si sviluppano e con quali tecnologie, ad esempio con quale pentolame, e perché si usa proprio quello. Tutto è scritto in termini accessibili a chiunque. Il punto è l’interesse, cioè quanto può interessare capire nel dettaglio una cosa. Tutti mi dicevano che, in questo periodo storico, l'interesse sarebbe stato poco. Invece in questo momento il libro è il più venduto su Amazon nella sezione cucina tecnica, quindi evidentemente si sbagliavano.

Scrivendo questo libro hai imparato qualcosa di nuovo anche tu o è stata più una messa in ordine delle tue conoscenze?

Con la scrittura, i concetti diventano più comprensibili e più logici proprio per la necessità di metterli in ordine. E nel caso ci siano argomentazioni fallaci, queste diventano estremamente lampanti all’interno del processo.