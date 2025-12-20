La vicenda Signorini racconta ancora una volta lo stato drammatico del giornalismo italiano

Guardate che non è normale. Chi lavora nei giornaloni vi dirà che lo è. Ma non lo è. Intendo come i media mainstream stanno trattando la vicenda Signorini e soprattutto come la sta trattando Mediaset.

Ieri Alfonso Signorini è stato ospite di due trasmissioni. Mattino Cinque e Dentro la notizia. È stato lì sicuramente come segno di vicinanza della sua azienda, per dare un segnale al contrario delle voci che giravano e che noi abbiamo riportato su Alfonso Signorini licenziato dal GF e da Chi. Domande sulla vicenda Corona? Lasciate perdere se abbia ragione o no, lasciate perdere il giudizio che ognuno di noi ha su questi comportamenti, sui messaggi porno, se abbia o meno approfittato della sua posizione di potere per avvicinare aitanti e prestazionali giovani, ma se dopo che tutta Italia ne parla, dopo che i social non parlano d'altro, due domande concordate, due domande… ma cazzo falle.