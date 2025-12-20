La vicenda Signorini racconta ancora una volta lo stato drammatico del giornalismo italiano

Guardate che non è normale. Chi lavora nei giornaloni vi dirà che lo è. Ma non lo è. Intendo come i media mainstream stanno trattando la vicenda Signorini e soprattutto come la sta trattando Mediaset.
Ieri Alfonso Signorini è stato ospite di due trasmissioni. Mattino Cinque e Dentro la notizia. È stato lì sicuramente come segno di vicinanza della sua azienda, per dare un segnale al contrario delle voci che giravano e che noi abbiamo riportato su Alfonso Signorini licenziato dal GF e da Chi. Domande sulla vicenda Corona? Lasciate perdere se abbia ragione o no, lasciate perdere il giudizio che ognuno di noi ha su questi comportamenti, sui messaggi porno, se abbia o meno approfittato della sua posizione di potere per avvicinare aitanti e prestazionali giovani, ma se dopo che tutta Italia ne parla, dopo che i social non parlano d'altro, due domande concordate, due domande… ma cazzo falle.
Queste sue trasmissioni sono condotte da giornalisti coi controcoglioni. Oh, ma perché non le avete fatte? Perché siete Mediaset e il diktat è non parlarne? E Marina è Pier Silvio cosa sono, Putin e Orban?
I colleghi con cui ne ho parlato mi dicono: ma cosa ti aspetti? Eh il problema è proprio questa reazione da giornalisti. Di rassegnazione. I giornalisti fanno domande. Domande sulle notizie di attualità. E se non è notizia questa cosa lo è, parlare delle puttanate di cui si parla a Verissimo per esempio?
Badate bene questo nel giornalismo italiano è solo la punta dell'iceberg. Perché è la rappresentazione perfetta del fatto che ormai gli ospiti vanno solo dove le domande sono concordate, dove si sentono al sicuro e dove sanno che ci sono giornalisti ALLINEATI.
Vi sembra normale? No. Non lo è. E quando arrivano i dati sulla libertà di stampa e sull'indipendenza del giornalismo che sono sempre più deprimenti pensateci (vedi l'Unesco: uno studio fatto ogni 4 anni ha decretato che la libertà di espressione nel mondo è calata del 10% e soprattutto i giornalisti si auto censurano il 63% per cento in più).
Per quanto riguarda Mediaset dico: ragazzi, amici, siete solo un po' ridicoli. Perché tutta l'Italia ne sta parlando e voi fate quello che una testata giornalista e un giornalista non dovrebbero mai fare: fare finta di niente.
Siete solo un po' ridicoli. Mi raccomando seguitate a chinare la testa, a dire yes Marina, e poi a fare lezioni di giornalismo tramite i vostri talk show. Ma vi faccio una domanda: se con Signorini vi comportate così, fate la stessa cosa anche con i politici e gli amici degli amici? Ah povera Mediaset, ah povero giornalismo.