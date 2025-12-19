Attenzione: Alfonso Signorini licenziato dal Gf e da Chi. Fuga di notizie da Mediaset

Alfonso Signorini licenziato dal Grande Fratello e da Chi. Che notte strana. Mentre finalmente sto mettendo un mini alberello sul camino con le lucine, dopo avere chiuso la telefonata con Fabrizio Corona, me ne arriva un’altra. Mi dicono, più o meno: “Bianco Nataaaal… nevica sulla nottata Mediaset e tutti siamo lì, ipnotizzati a guardare i fiocchi, mentre tra i corridoi si mormora, al suono delle cornamuse, che Alfonso Signorini è stato licenziato.”

Oh mistero languido e gaudioso, che non si sa se sia notizia o mormorio, ma — mi dicono — il licenziamento del pastorello più importante del presepe è sulla bocca di tutti, quasi annunciato dalla cometa Atlas 3I.

E io non so se credere a questo mormorio, che scende candido come la brina, o se prenderla come una di quelle cose che si dicono per fare sapere che si sa. Io non so nulla. So solo che i Re Magi vanno lontani perché arrivano per l’Epifania, eppure, mi dicono: “Ma no, guarda, quest’anno l’Epifania arriva in anticipo, perché sì, va bene, l’infermierina premurosa è molto Santo Natale, ma non con le autoreggenti e il collare da pitbull al collo.”

Ci metto un attimo a capire e poi capisco. Che Barbara D’Urso, per molto meno, voglio dire. Punto.