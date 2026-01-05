E qui entra quella frase che rimbalza in queste ore, ripescata da un’intervista di Signorini a Belve: alla domanda su cosa accadrebbe se i Berlusconi volessero liberarsi di lui “con tutto quello che lui sa”, la risposta riportata è: “tutto ha un prezzo”. È una battuta, certo. Ma è anche un autoritratto del sistema. Se la famiglia Berlusconi non “teme” più Signorini, o se semplicemente può permettersi di metterlo in congelatore senza tremare, il motivo è brutale: perché ormai il baricentro non è più il salotto del racconto, è il sistema di compliance, avvocati, brand protection, e la capacità di attraversare lo scandalo come si attraversa una pioggia acida, con l’ombrello del comunicato stampa. E il “diabolico” Corona? Corona è entrambe le cose: è strumentale ma agisce anche sul piano del personale. Proprio per questo è perfetto. Strumento, perché nell’ecosistema attuale la pressione non arriva più soltanto dalle redazioni ma dalla viralità, dai formati personali, dal mercato parallelo dell’attenzione. In questo senso, Falsissimo è un dispositivo: non chiede permesso, non ha mediazioni, non ha direttori responsabili nel vecchio senso romantico. È un megafono che costringe le aziende a reagire, a scrivere note, a muovere avvocati, a dimostrare che stanno “verificando”. Personale, perché Corona non è un burattino: è un imprenditore della propria centralità. Vive di conflitto. Trasforma l’odio in audience e l’audience in potere di contrattazione, anche solo simbolico. Non è l’ombra di un palazzo. È un palazzo mobile, con le ruote, che parcheggia dove c’è sangue mediatico. La sua funzione, in fondo, è quella che un tempo avevano certi giornali compiacenti o certi settimanali da sussurro: rendere pubblico il privato, mettere un prezzo alla reputazione, ricordare a tutti che la vergogna può essere monetizzata. Il resto, poi, lo fanno gli algoritmi e la fame del pubblico.