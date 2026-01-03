Davvero gli avvocati di Alfonso Signorini vogliono spegnere l’internet, i social e Fabrizio Corona? Lettera al veleno (in odore di risarcimenti milionari), ma…

Fabrizio Corona, manco a dirlo, non ha comunque alcuna intenzione di fare marcia indietro. Le sue accuse sull’aver creato un "sistema" di favori sessuali per entrare nel Grande Fratello potrebbero trovare a breve – stando a quanto lo stesso Corona ha affermato – il puntello di centinaia di testimonianze. In più, attraverso Falsissimo, ha continuato a utilizzare il suo canale YouTube per divulgare nuovi contenuti. Ma le domande a questo punto diventano altre: quanto sono responsabili i social network quando consentono la diffusione di contenuti privati e personali? E, soprattutto, fino a che punto le stesse celebrità che alimentano il gossip possono pretendere una tutela contro le invasioni della loro privacy?

Con il coinvolgimento di avvocati e risarcimenti milionari, la guerra legale tra Signorini e Corona sarà sicuramente una battaglia lunga e costosa, ma potrebbe anche – al di là degli stucchevoli battibecchi – aprire la strada a una ridefinizione dei confini legali per le piattaforme web e social e aprire un nuovo capitolo nella gestione delle informazioni digitali. Sarebbe, forse, il modo per trasformare qualcosa di oggettivamente becero – e che ha pure stancato – in una tappa di modernità. Oltre, insomma, il fare il tifo per Fabrizio Corona, che ha fatto il suo mestiere, o per Alfonso Signorini, che s’è ritrovato dalla parte opposta a quella in cui, invece, è stato per gran parte della sua carriera.