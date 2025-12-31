Nessuno come lui ha creato scandalo in Italia nel 2025. E la sua storia e la merda che tira addosso racconta molto di noi. Fabrizio Corona italiano dell'anno

Bertold Brecht ne La Vita di Galileo fa dire all’allievo Andrea Sarti: “Disgraziato il paese che non ha eroi!”. Al che Galileo replica: “No, sventurata la terra che ha bisogno di eroi”. Abbiamo già usato Truman Capote per descrivere Fabrizio Corona, il Capote di Preghiere Esaudite, dove sputtanava l’alta società che aveva frequentato e che gli causò l’ostracismo (Capote rispose: “Mi avevano preso per un giullare? Io sono uno scrittore”). Allo stesso modo abbiamo usato Alberto Arbasino dei Fratelli d’Italia, altro libro che ne diceva di cotte e di crude e che causò all’autore un tentativo di, come si direbbe adesso, “cancellazione”, soprattutto da parte di Alberto Moravia che nel libro veniva preso di mira. Adesso utilizziamo Brecht. Già, perché sventurata l’Italia che ha bisogno di Fabrizio Corona. E ovviamente non è una critica a Corona.