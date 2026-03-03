Delitto di Garlasco: “più persone sulla scena del crimine”. Andrea Sempio sbotta da Porro e Giada Bocellari da Giletti, ma la bomba la sgancia la Panicucci

“Sono 18 anni che noi inseguiamo delle ipotesi e dei ‘non si può escludere che’, tipo lo scambio dei pedali, prima avanzata e poi smentita, ma che resta nella testa delle persone – ha detto – Anche il dato informatico, ad esempio, è informatico, o esiste o non esiste, non varia da persona a persona”. L’avvocato ha poi toccato il nervo scoperto dell’indagine: quell'orario della morte che sembra essere stato stiracchiato come un elastico per far incastrare a forza Alberto Stasi. Così, mentre in studio si discettava di temperature e boli alimentari, lei ha tagliato corto con un sarcasmo pesantissimo: “Peccato che Stasi sia in galera. Noi abbiamo i riferimenti temporali, al minuto. Se è riuscito a commettere un omicidio in 23 minuti e tornare a casa, probabilmente è riuscito anche ad andare a casa sua correndo. Non si sa perché, ma Alberto deve sempre correre”. Forse perché a Garlasco, se la logica non torna, la colpa è sempre di chi non corre abbastanza veloce dietro ai teoremi.