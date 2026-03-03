Delitto di Garlasco: “più persone sulla scena del crimine”. Andrea Sempio sbotta da Porro e Giada Bocellari da Giletti, ma la bomba la sgancia la Panicucci

Le sedie di Rete4 sono più attraenti di quelle della Procura della Repubblica di Pavia. Sulle prime, infatti, si torna volentieri, mentre le seconde si tende proprio a evitarle: Andrea Sempio, armato di camicia questa volta blu, è stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica e è innegabile che c’è un paradosso quasi affascinante in questa sovraesposizione in cui il “nuovo” indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla a milioni di telespettatori con una disinvoltura invidiabile, ma preferisce il silenzio davanti ai magistrati di Pavia, declinando con garbo l'invito a farsi interrogare. Evidentemente, il "ritmo" televisivo aiuta a gestire meglio lo sconcerto per un'indagine che, a distanza di anni e dal suo punto di vista, non accenna a mollare la presa. Anzi, questa volta Sempio è apparso pure un po’ al limite con la pazienza, soprattutto quando il discorso è finito, inevitabilmente, sullo scontrino. “Io ho raccontato quello che ho fatto quel giorno – ha sbottato – lo scontrino è mio e possono dire quello che vogliono. Sono tutte balle Testimoni che dicono che me l’ha passato qualcun altro dicono balle. Se ci sono, vorrei vederli. L’orario della morte di Chiara? Può cambiare come vuole, io non cambio versione”.
In effetti non lo ha mai fatto. Semmai ha aggiunto ricordi che “prima non ricordava”. Ma nella narrazione di Sempio è intrisa anche un po’ di malinconia. Studiata per il piccolo schermo? Oppure figlia di una sorta di esilio volontario motivato dal timore dei sospetti di processi che ormai si celebrano in mezzo alla gente piuttosto che nelle aule dei tribunali? “Adesso – racconta - non ho una vera e propria vita, lavoro e mi chiudo in casa. È un problema frequentare anche gli amici: se ci rivedessimo, ci sarebbe il rischio che dicano che ci siamo messi d'accordo su cosa riferire”. Ammette pure, in qualche modo, di sentirsi perseguitato dal "jolly del DNA". E’ curioso che chi teme così tanto il giudizio della gente si esponga sotto i riflettori di un prime time? Un po’ sì, ma è anche “quello che c’è da fare” in una vicenda che si gioca tanto – purtroppo – sui media, quasi dimenticando, a volte, che c’è di mezzo una ragazza morta ammazzata. Una verità da trovare. E ben più di qualche storiaccia intorno da chiarire.
Parallelamente, su RaiTre, nella puntata de "Lo Stato delle cose" di ieri sera, a brillare (per contrasto) è stata Giada Bocellari. Mentre tutto intorno a Garlasco sembra un ring tra "tifosi" della colpevolezza a tutti i costi e interpreti creativi del codice penale, l’avvocato di Alberto Stasi ha mantenuto una compostezza quasi anacronistica. Un’eleganza algida mischiata a quella professionalità tagliente e all’inevitabile nervosismo di chi nella “ragion di Stasi” ci ha inevitabilmente messo anche tanto di umano. E della sua stessa storia di giovane donna in carriera. Solo che, a differenza di altre protagoniste dei talk show, centellina le presenze e prova sempre a distinguersi senza perentorietà. Senza urlare. E dicendo tutto quello che c’è da dire, anche quando si tratta – paradossalmente – della possibilità di “difendere” Sempio da chi sarebbe pronto a reputarlo un assassino qualora si trovasse qualche contenuto per adulti nei suoi dispositivi informatici. Insomma dai, il confronto con certe altre presenze femminili che popolano il caso è impietoso anche davanti a una Bocellari che questa volta è apparsa visibilmente stufa di rincorrere fantasmi informatici e pedali swinger.
“Sono 18 anni che noi inseguiamo delle ipotesi e dei ‘non si può escludere che’, tipo lo scambio dei pedali, prima avanzata e poi smentita, ma che resta nella testa delle persone – ha detto – Anche il dato informatico, ad esempio, è informatico, o esiste o non esiste, non varia da persona a persona”. L’avvocato ha poi toccato il nervo scoperto dell’indagine: quell'orario della morte che sembra essere stato stiracchiato come un elastico per far incastrare a forza Alberto Stasi. Così, mentre in studio si discettava di temperature e boli alimentari, lei ha tagliato corto con un sarcasmo pesantissimo: “Peccato che Stasi sia in galera. Noi abbiamo i riferimenti temporali, al minuto. Se è riuscito a commettere un omicidio in 23 minuti e tornare a casa, probabilmente è riuscito anche ad andare a casa sua correndo. Non si sa perché, ma Alberto deve sempre correre”. Forse perché a Garlasco, se la logica non torna, la colpa è sempre di chi non corre abbastanza veloce dietro ai teoremi.
Ma mentre i legali, gli indagati e i vari ultras si sono sfidati ieri sera a colpi di dirette serali, la vera bomba è esplosa oggi nel day-time. “La prima fase dell’aggressione sembra parlare di una forza più modesta, mentre la seconda fase parla di una forza violentissima”. Lo ha detto uno degli ospiti di Federica Panicucci a Mattino5, dove ormai da un paio di giorni si parla senza troppi condizionali di un omicidio che si sarebbe svolto in più fasi. E, quindi, in un tempo dilatato rispetto a quello stabilito dalla sentenza di Cassazione che ha condannato a 14 anni Alberto Stasi per la barbara uccisione della sua fidanzata Chiara Poggi. Come se, insomma, la redazione della trasmissione Mediaset fosse più certa delle altre sulla fondatezza delle indiscrezioni che circolano sulla consulenza Cattaneo, depositata all’inizio della scorsa settimana, e immediatamente segretata dalla Procura della Repubblica di Pavia.
Qualcosa potrebbe in effetti essere trapelato e quel qualcosa, almeno nelle ricostruzioni di Mattino5, si sposa con le palline di carta trovate dai primi inquirenti sul tavolo di casa Poggi, la ricetta del Contramal (di cui parla, sibillinamente e con sempre maggiore insistenza,l'avvocato Gallo), il posacerene con evidenti tracce di qualche sigaretta appena consumata (ma senza mozziconi) e con varie impronte mai attribuite trovate sulla scena del crimine. Oltre che, bisogna ricordarlo, con gli abiti usati bollati come “sporchi di vernice” dai RIS e immediatamente fatti distruggere dall’allora comandante dei Carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese. A questo si aggiunge che in effetti la Procura della Repubblica di Pavia ha, nei mesi scorsi, recuperato il DNA di altre persone che potrebbero aver avuto a che fare con il delitto e che Andrea Sempio è attualmente indagato per omicidio in concorso con ignoti, allora il quadro comincia a farsi suggestivo davvero. Forse non solo nel salotto di Mattino5.