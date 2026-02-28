Sapete perché a tutti piace Sal Da Vinci a Sanremo? Perché con “Per sempre sì” non fa politica e ci ricorda che il Festival è anche un tributo alla leggerezza (almeno una volta all’anno)

D’altronde, come si fa a resistere a un ritmo così incalzante? “Per sempre sì” fa venire voglia di sposarsi, divorziare e poi risposarsi ancora perfino ai più cinici. E se pensavate di sottovalutarlo, ormai è chiaro che vi sbagliavate di grosso. Il pubblico gli dedica ovazioni che sono una prova incontrovertibile: prepariamoci a vederlo sul podio e chissà che non sia proprio suo il posto più alto. Maria De Filippi ha già intimato ai suoi autori di inserire il brano nelle playlist dei vari “Uomini e donne” e “Temptation Island”: nessuno potrà dire di non conoscere questa canzone. Il cantante campano aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 1989 tra le nuove proposte e, più di recente, nel 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, brano degno di nota che si era piazzato terzo in classifica dopo il vincitore Marco Carta e il divisivo Povia. Con il successo spropositato di “Rossetto e caffè” dei mesi scorsi, Sal aveva già raggiunto numeri da capogiro e conquistato una fetta di pubblico importante, proprio per questo si è guadagnato la partecipazione al Festival 2026. Perfino lui appare sorpreso dal coinvolgimento unanime della platea, che partecipa cantando e ballando con lui. Durante la terza serata, lascia il palco visibilmente commosso; la sua è emozione autentica e inaspettata e conquista la tenerezza di tutti noi. Forse perché siamo stanchi della musica che vuol apparire forzatamente impegnata, di artisti che si proclamano paladini degli slogan, di brani “belli che non ballano”. Il cantante napoletano è una ventata di freschezza, una boccata d’ossigeno, un’overdose di leggerezza, un elogio alla vita semplice: sole, cuore, amore (e matrimoni). La verità che nessuno ammette è che a volte è bello anche essere italiani medi.