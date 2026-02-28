Abbiamo ascoltato il nuovo album di Bruno Mars "The romantic" ed è una bomba devastante

La sesta traccia, “On my soul”, è sicuramente un pezzo che utilizzeremo come sottofondo per le stories quest’estate, mentre saremo felici e abbronzati al mare. L’ottava, “Golden Commercial”, verrà probabilmente utilizzata per molte pubblicità, ma sarà anche un classico grazie alle numerose modulazioni: forse il pezzo più maturo di tutti. Con questo disco torna il bridge: “Something serious”, “Nothing left” e “Dance with me” ne sono la prova. Il bridge è terapia, serve a caricare tutta la tensione che abbiamo addosso per poi disintegrarla in un ritornello liberatorio. Questa è musica da ascoltare con i finestrini abbassati, nel pieno dell’estate. Quindi grazie Bruno, ne avevamo bisogno come l’aria. Basta con tutta quella roba elettronica e senz’anima. La vera musica sta tornando davvero.