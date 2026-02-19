[VIDEO] Delitto di Garlasco: “un avvocato è propenso a far confessare” Stasi e “Marco sapeva di un filmato”. Ok la guerra dei “poveri” scontrini di Sempio, ma le “nuove” intercettazioni?

Sentito da Fanpage, l’avvocato Liborio Cataliotti ha comunque riferito di essersi personalmente recato in Procura a Pavia per formalizzare la posizione della difesa sullo scontrino. “Abbiamo depositato – dice alla testata online - la nostra relazione sul biglietto e altro materiale che non possiamo rivelare. Abbiamo dimostrato l'autenticità dello scontrino. Non che lo abbia ritirato Andrea Sempio, che nel caso spetta alla Procura dimostrare. Noi abbiamo dimostrato che non è un falso, anche dal punto di vista tecnico è impossibile un'alterazione di quella macchinetta che stampa gli scontrini del parcheggio. Ci siamo concentrati sulla qualità della carta e sull'impossibilità di alterazione della macchina erogatrice, che è dotata addirittura di cinque schede". Insomma, Cataliotti si limita a ribadire che quello scontrino è autentico, ma se ne guarda bene dall’affermare che a ritirarlo sia stato, però, Andrea Sempio. Risultato? Il punto è lo stesso di sempre. Niente è stato aggiunto. E niente è stato chiarito.

Quello che invece andrebbe chiarito è il contenuto delle “nuove” intercettazioni pubblicate da Bugalalla relative all’utenza di Rita Preda, mamma di Chiara Poggi. Perché in una telefonata in particolare con l’avvocato Tizzoni, il legale della famiglia Poggi informa la signora Rita che uno dei due avvocati di Alberto Stasi (Giarda, ndr) “sarebbe più propenso a farlo confessare”. Salvo poi aggiungere un serafico “se è stato lui”. Insomma: difesa e parte civile, sempre ammesso che Tizzoni non parlasse di una sua sensazione, si confrontavano?