Delitto di Garlasco: “a uccidere Chiara è stato Marco…”. Rita Preda, intercettata, racconta di un biglietto al cimitero. Ma è altro a far pensare…

Però, in quella conversazione scovata da Maria Conversano, c’è anche altro. Che magari va letto tra le righe, ma che potrebbe aiutare a spiegare tanto anche degli atteggiamenti di una famiglia che oggi sembra voler difendere in ogni modo la verità che le è stata raccontata anche da una sentenza di Cassazione. Perché già in quell’ottobre di 18 anni fa c’era una rotta tracciata, anche se era la rotta a cui – almeno in quel tempo – la famiglia Poggi non voleva credere. Hanno sempre pensato a un furto finito male, come si legge anche in un’altra intercettazione. Tanto che è la stessa Rita Preda a ribadire a Tizzoni che Alberto Stasi andava effettivamente al cimitero di nascosto, come aveva raccontato un giornale locale. Che non era, insomma, qualcosa di detto per farsi vedere affranto. Tizzoni in quella telefonata accoglie la spiegazione della donna. Poi, però, le ripete di evitare di farsi vedere con Alberto. O vicina a Alberto.

Il motivo? La direzione delle indagini, appunto, con l’avvocato dei Poggi che, sempre in quella telefonata, conclude così: “All’inizio avevano preso un po’ una strada, adesso…Però torno a dire: se non ci sono impronte di estranei, comunque vada si fa veramente dura per Stasi di dimostrare che non è lui, perché, alla fine è vero che uno può aver usato i guanti e tante cose, però nel frattempo un po’ di impronte così…tipo quella in bagno, che vuole dire che è andato a lavarsi”.