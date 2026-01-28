Delitto di Garlasco: Ermanno Cappa “scoppiato a piangere davanti a tutti”? Sì, per una lite tra Stefania, Paola e i Poggi: il racconto della moglie Maria Rosa in una intercettazione (che dice molto e aggiunge niente)

“Maria Rosa – si legge ancora nel verbale – dice che le figlie sono ‘malate di mente’ in quanto sono arrabbiate con gli zii perché non le hanno difese davanti al mondo in occasione dell’omicidio, non dovevano farsi fotografare con Alberto Stasi ma con loro”. Insomma, aria pesante e nervi tesi nell’intercettazione del 2 dicembre 2007, contrariamente a quanto si poteva evincere da un’altra intercettazione (del 24 settembre 2007) pubblicata in questi giorni e in cui Stefania Cappa parlava con ben altri toni alla zia (qui abbiamo già raccontato tutto). E’, sia inteso, una intercettazione che dice molto e che può servire a contestualizzare , ma che, di fatto, aggiunge niente alle indagini. E che, semmai, dimostra che in effetti la famiglia Cappa, non indagata allora e non indagata adesso, è stata attenzionata e intercettata a lungo proprio come sostenuto dagli inquirenti del tempo.

Ciò che, invece, potrebbe aggiungere davvero qualcosa di significativo alle indagini riaperte ormai un anno fa dalla Procura di Pavia è l’attesa perizia della dottoressa Cattaneo, che potrebbe riscrivere orari e scena del crimine. Solo che, contrariamente a quanto era stato annunciato, il deposito della perizia è ancora lontano, visto che si parla di uno slittamento di qualche settimana. Il motivo? Per ora non è dato saperlo, ma se c’è la necessità di prendere ancora più tempo potrebbe essere perché c’era ancora tanto da scrivere che non era mai stato scritto.