Strage di Crans Montana: sembra Garlasco, ma è la Svizzera! Ora sono scomparsi i filmati e le “cappellate” cominciano a essere troppe

A quasi un mese da quella maledetta notte, dalle carte emerge un quadro che inquieta più di quanto rassicuri: beni sequestrati con due settimane di ritardo, rogatorie partite quando il tempo utile era già scaduto, telecamere di sorveglianza celebrate per anni come simbolo di sicurezza e poi rivelatesi inutili perché le immagini decisive sono state cancellate automaticamente, senza che nessuno si premurasse di salvarle in tempo. Sì,lanotizia del giorno è esattamente questa: sono stati cancellati più di 250 filmati di altrettante telecamere di videosorveglianza presenti a Crans Montana perché nessuno ha pensato di chiedere in tempo utile che quelle immagini venissero conservate. Il tutto nel territorio che vantava di avere “uno dei migliori tassi di risoluzione dei reati in Svizzera” (proprio grazie alla videosorveglianza).

La Procura di Sion, stando a quanto riporta la stampa ticinese, ha chiesto i filmati solo il 15 gennaio, quando quelli precedenti e successivi alla notte dell’incendio erano già spariti. Un dettaglio tecnico, si dirà. Ma è nei dettagli che un’indagine si regge o crolla. E' credibile o non è credibile. Come pesa, e molto, il fatto che Jacques e Jessica Moretti abbiano avuto modo di concordare la linea difensiva prima degli arresti e di assistere reciprocamente agli interrogatori. Nel pieno rispetto della legge svizzera? Certo, ma con un effetto devastante sulla percezione di trasparenza. I due hanno respinto ogni addebito diretto, puntando piuttosto il dito sui dipendenti e in particolare sulla giovane cameriera Cyane Panine, morta nel rogo. Avrebbero anche riferito di clienti che quella notte avevano con loro petardi e razzi. E non si sono fatti mancare persino un giudizio sul servizio antincendio comunale che da anni non effettuava controlli. Controlli che comunque, a quanto risulta, non ci sono stati davvero. Neanche una parola, da parte dei due, invece, su uscite di sicurezza bloccate e una gestione che non si esagera a definire disinvolta.