Strage di Crans Montana: procura ricusata e inchiesta tolta al pm per “gestione pericolosa”. E la famiglia di Cyane Panine (la cameriera col casco) picchia durissimo sui Moretti (e l'aria che tira)

Finalmente, però, a due settimane dalla strage del bar Le Constellation, che nella notte di Capodanno ha ucciso quaranta persone e ne ha ferite centosedici, l’inchiesta giudiziaria è arrivata alla svolta traumatica che serviva. Non sui fatti. Ma su chi stava indagando: la procura di Sion è stata ricusata, l’indagine è stata tolta al pubblico ministero che la conduceva e affidata a una nuova squadra, sotto il coordinamento diretto della procuratrice generale del Cantone Vallese. Una scelta per porre rimedio a qualcosa che i legali delle vittime, praticamente in corso, hanno definito “una gestione pericolosa”.

Ritardi nelle perquisizioni. Mancate tutele per evitare l’inquinamento probatorio. Superficialità rispetto all’evidenza che account social, dati digitali e tracce informatiche del locale venivano rimossi. Una cautela che sul momento è sembrata “di civiltà”, ma che poi s’è fatta sospetta. O comunque incomprensibile verso i proprietari del bar. Per questo gli avvocati dei parenti delle vittime hanno chiesto che l’intera procura venisse dichiarata di parte. La revoca dell’inchiesta al pm Marie Grétillat, arrivata il 7 gennaio, ha segnato un nuovo inizio. Prima c’erano state proteste formali per la violazione delle procedure, per il mancato coinvolgimento dei legali nelle audizioni dei testimoni, per perquisizioni ritenute tardive e inefficaci. Poi tutto s’è fatto evidente quando, il 6 gennaio, alle famiglie è stato chiesto di scegliere il proprio avvocato da una rosa ristretta che includeva un professionista legato a un consigliere comunale. Fine della fiducia residua. E da lì la richiesta di un procuratore esterno al Vallese, prevista dalla legge per “importanti motivi”.