Caso Resinovich: una folla per l’addio a Claudio Sterpin. Ma la svolta del giallo di Liliana potrebbe arrivare dai corpi congelati negli USA (Sebastiano Visintin ci spera)

Si continuerà a scavare? Pare proprio di sì, perché l’indagine è un cantiere aperto e Sebastiano Visintin sta aspettando la spallata scientifica che gli tolga di dosso l'odore del sospetto. La partita vera però non si gioca più in Procura a Trieste, ma nei laboratori del Tennessee, negli Stati Uniti. Lì, un team di ricercatori con la consulente Noemi Procopio sta portando avanti un esperimento che puzza di freddo e di realtà: simulare le condizioni esatte in cui fu trovato il corpo di Liliana. È la scienza del cadavere che prova a correggere i calcoli umani. L’obiettivo è sciogliere il nodo della datazione della morte: se l'esperimento dimostrasse che il corpo non è rimasto tre settimane nel boschetto, la narrazione ufficiale crollerebbe. A quel punto resterebbero solo due strade, entrambe infernali: una morte avvenuta poco prima del ritrovamento o un congelamento post-mortem.

Entro le prossime settimane arriveranno anche i risultati delle nuove analisi sui sacchi neri e sugli oggetti che avvolgevano Liliana quando il suo corpo è stato ritrovato, mentre le parti si preparano allo scontro in aula. L’addio a Sterpin, quindi e almeno per ora, non mette la parola fine a niente: semmai alza la posta. Perché se un uomo può portarsi nella tomba i suoi segreti, le indagini sopravvivono sempre a tutto, anche quando sono state fatte male all’inizio e devono, oltre che andare avanti, rattoppare il passato.