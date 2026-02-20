Abbiamo incontrato Ditonellapiaga, in gara a Sanremo con "Che fastidio" e insieme a Tony Pitony nella serata delle cover: “Sono fiduciosa, ma tocco ferro”

Sembra che le stia stretto quel vestitino in pelle di coccodrillo verde. Curioso che nessuna giornalista perbenista o animalista le abbia domandato se non sia contro il maltrattamento degli animali, però qualcuno arriva a chiederle di prendere posizione sul sessismo di Tony Pitony (nonostante sia entrato già in possesso dei suoi tipici occhiali in omaggio agli scriventi) con cui si esibirà a Sanremo nella serata delle cover. “Non sono qui per render conto dell’arte altrui”, si difende Margherita Carducci, che continuamente si tira giù la gonna perché, appoggiata allo sgabello, le torna su. Ha le unghie rosse e mantiene il microfono con il medio e l’anulare. Indice e mignolo rimangono tesi. Sono le corna del rockn’roll, ma Margherita non se ne rende conto anche se il suo nome d’arte è “Ditonellapiaga”. Ha appena preso la patente, dice al pubblico di giornalisti, un po’ come Lady Gaga. Porta la riga dei capelli di lato, anche se le sue colleghe sostengono che sia una cosa da vecchie. Lei però ha 29 anni, è del 1997, è di Roma e già nel 2022 si è esibita a Sanremo niente di meno che con Donatella Rettore cantando il brano “Chimica”. Nel 2023 con i Colla Zio, ha cantato “Salirò” e nel 2025 è stata ancora una volta ospite nella serata dedicata alle cover. Ora, dopo 4 anni torna da protagonista con una maturità artistica che si colloca esattamente sul crinale di più generi per poi esibirsi con Tony Pitony in una rivisitazione del celbre standard “the lady is a tramp”.