L'Uragano di Presta non ferma Sonia Bruganelli: lavora all'esordio da conduttrice tv (di uno show culturale. Con Angelo Madonia coreografo?)

'L'Uragano' di Lucio Presta sta diventando l'epicentro del gossip nostrano. O almeno, questo sembra stare in cima ai desiderata dell'autore. L'opera biografica dell'agente dei vip tira in ballo svariati personaggi famosissimi, da Amadeus a Paolo Bonolis - con cui si sono interrotti malamente i rapporti lavorativi, impegnandosi a raccontarne il lato più privato e, diciamocelo francamente, becero di qualunque personaggio coinvolga. Forse seguace della 'scuola' Fabrizio Corona, Presta si dedica con ardore all'indovina chi (s'accoppia con chi alle spalle di chi), e tutto sommato, l'impressione è di sfogliare una qualunque rivista scandalistica dal parrucchiere nei primi Duemila, più che di aver tra le mani un 'libro' da poter definire tale.
Strega madre e origine di ogni male, sempre lei: Sonia Bruganelli. Colpevole, stando alle parole di Presta, di aver tradito Bonolis fin dal primo giorno, esisterebbe addirittura una copiosa lista di amanti, stilata dall'agente, a cui il nostro fa riferimento in un lungo capitolo ad hoc (in cui fornisce indizi, ma non nomi). Mentre per tutti è, di nuovo, la persona peggiore del'Italia, Sonia Bruganelli come sta? E soprattutto: cosa fa? 'Chi' la immortala insieme all'ex marito Paolo Bonolis, mentre cenano e chiacchierano. Di lavoro. E questa è un'indiscrezione che non piacerà ai suoi tanti hater: starebbe proponendo il proprio esordio in tv da conduttrice. Che avverrebbe, ironia della sorte, alla guida di un programma culturale, con proprio i libri al centro. Qui di seguito, tutto ciò che ne sappiamo finora. E anche qualche dettaglio in più (sì, c'entra Angelo Madonia). C'è scappato un filo di format in questa vendetta?
Cominciamo a mettere dei punti: il format 'I Libri di Sonia' esiste già, è un progetto che Bruganelli sta portando avanti sui suoi social da un bel pezzo. Ora che cambia? Che la nostra voglia forse fare le cose più in grande. Per questo starebbe proponendo l'idea a Mediaset, con l'aggiunta di un corpo di ballo il cui coreografo non potrà che essere, si mormora, il compagno Angelo Madonia. I due si sono conosciuti alla penultima edizione di 'Ballando con le Stelle', lui maestro e lei concorrente. Fanno coppia fissa da lì e, a questo punto, pare che abbiano intenzione di cementare anche la collaborazione lavorativa con un programma tutto per loro. Succederà mai?
Intanto, l'ipotesi potrebbe non essere poi così peregrina. 'I Libri di Sonia', prima edizione, è già disponibile su Mediaset Infinity. E può vantare, tra gli altri, ospiti del calibro di Concita De Gregorio, Jerry Calà, Eleonora Pedron, Pierfrancesco Pingitore e Pino Insegno. Di certo, una notevole varietà. Che potrebbe diventare un vero e proprio 'varietà' culturale con tanto di corpo di ballo e Bruganelli in conduzione per la prima volta? Sarebbe letteralmente un incubo per moltissimi che la odiano per esperienza diretta (o per riportato), quindi non possiamo che sognare accada veramente.
Mentre l'Uragano di Presta scalpita per affondarla, Sonia Bruganelli è stata paparazzata insieme all'ex marito, Bonolis. Le foto sono sul settimanle 'Chi', insieme al rumor sul programma tv culturale ideato da lei e che lui produrrebbe, pare volentieri, tramite la sua 'SDL.TV'. A cena con loro, anche il direttore artistico delle risorse Mediaset, Giorgio Restelli. Qualcosa, dunque, potrebbe davvero bollire in pentola.
Aggiungiamo al rumor riportato da 'Chi', che non si tratterebbe più di un semplice format destinato ai social, al digitale. Ma di qualcosa di più grande che prevedrebbe un corpo di ballo nutrito assai, con Angelo Madonia coreografo della trasmissione che sarà. E speriamo questo Bonolis lo sapesse già...