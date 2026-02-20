L'Uragano di Presta non ferma Sonia Bruganelli: lavora all'esordio da conduttrice tv (di uno show culturale. Con Angelo Madonia coreografo?)

Cominciamo a mettere dei punti: il format 'I Libri di Sonia' esiste già, è un progetto che Bruganelli sta portando avanti sui suoi social da un bel pezzo. Ora che cambia? Che la nostra voglia forse fare le cose più in grande. Per questo starebbe proponendo l'idea a Mediaset, con l'aggiunta di un corpo di ballo il cui coreografo non potrà che essere, si mormora, il compagno Angelo Madonia. I due si sono conosciuti alla penultima edizione di 'Ballando con le Stelle', lui maestro e lei concorrente. Fanno coppia fissa da lì e, a questo punto, pare che abbiano intenzione di cementare anche la collaborazione lavorativa con un programma tutto per loro. Succederà mai?

Intanto, l'ipotesi potrebbe non essere poi così peregrina. 'I Libri di Sonia', prima edizione, è già disponibile su Mediaset Infinity. E può vantare, tra gli altri, ospiti del calibro di Concita De Gregorio, Jerry Calà, Eleonora Pedron, Pierfrancesco Pingitore e Pino Insegno. Di certo, una notevole varietà. Che potrebbe diventare un vero e proprio 'varietà' culturale con tanto di corpo di ballo e Bruganelli in conduzione per la prima volta? Sarebbe letteralmente un incubo per moltissimi che la odiano per esperienza diretta (o per riportato), quindi non possiamo che sognare accada veramente.