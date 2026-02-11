Dopo il tennis la Rai si fa fregare da Mediaset anche gli ospiti di Sanremo? Bonolis “brucia” Max Pezzali e Caterina Caselli a Carlo Conti in prima serata su Canale 5 due settimane prima del Festival

Carlo Conti che, probabilmente suo malgrado, aveva piantato il primo seme del cambiamento di Sanremo con la vittoria di Francesco Gabbani, è colui che sta anche seppellendo quello stesso processo di svecchiamento. Ogni annuncio di questa 76esima edizione del Festival sembra un eterno ritorno: Tiziano Ferro super ospite dopo che Amadeus lo aveva reclutato come co-conduttore per tutte le serate nell'edizione 2020, Achille Lauro altro co-conduttore che Amadeus aveva sfruttato in lungo e in largo come ospite fisso nel 2021, Nino Frassica che era su quel palco appena l'anno scorso, Eros Ramazzotti già ospite nel 2023. E che dire di Laura Pausini, vera e propria habitué di quel palco, al punto che questa sarà addirittura la sua nona volta lì sopra?

Ancora in attesa di ufficializzazione da parte di Carlo Conti poi, Il Messaggero ha anticipato che in riviera arriveranno anche Riccardo Cocciante, Caterina Caselli e i Pooh. E si ricomincia: Cocciante duettava con Irama nel 2024 ed era stato ospite nel 2019 (andando più indietro nel tempo, anche nel 2009), i Pooh ci avevano già deliziato con una reunion sul palco nel 2023. Caterina Caselli invece, se ne stava appena lunedì 9 febbraio su Canale 5 nella ChorusLife Arena di Bergamo per Taratatà: evento registrato poche ore prima, con la mentore di Elisa in tv a raccontare con orgoglio la sua prodigiosa scoperta.