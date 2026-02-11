Polemici, dissacranti, rivoluzionari: chi sono i “giornalai dell'anno” del Premio Funari 2026. Domani al carnevale di Viareggio saranno premiati Carlo Freccero, Francesca Pascale e Germano Lanzoni (Il Milanese Imbruttito)

Prima della tradizionale sfilata dei carri al carnevale di Viareggio verranno premiati Carlo Freccero, Francesca Pascale e Germano Lanzoni come “Giornalai dell'anno”.

Carlo Freccero non ha bisogno di presentazioni, un maestro della tv, direttore di rete in Italia e in Francia, a Rai e a Mediaset. Ha attraversato i tempi e le reti, sempre con grande successo, senza rinunciare all’innovazione e alla sperimentazione, dimostrando di saper di anticipare i cambiamenti culturali, i linguaggi e i desideri del pubblico. Negli anni '90 ha affiancato proprio Gianfranco Funari, e come due partners in crime con il programma Mezzogiorno Italiano, hanno cavalcato l'onda di Tangentopoli portando la piazza in tv, lasciando sullo schermo effetti e cambiamenti visibili ancora oggi.

Francesca Pascale, con la sua svolta da attivista a favore della comunità LGBTQ+, negli ultimi anni si è rivelata una polemista di razza, una voce indipendente e provocatoria capace di denunciare le ipocrisie sociali con personalità e libertà di pensiero. Proprio come Gianfranco Funari.

Infine Germano Lanzoni, che ha dato vita al personaggio del "Signor Imbruttito" nel fenomeno web “Il Milanese Imbruttito”, incarnando la caricatura dell'archetipo dell'uomo d'affari milanese, ossessionato da fatturato e produttività. I tic e le manie di una delle città più care a Gianfranco Funari, che al Derby Club ha fatto i suoi esordi e a Milano ha trovato una patria d'adozione.

A margine come sempre ci saranno workshop per le scuole e masterclass sul giornalismo, a cui prenderà parte anche il direttore di Mow Moreno Pisto, nell'incontro “Chi racconta la realtà? Il giornalismo tra schermi e feed”.

Un modo per far rivivere e per portare avanti l'eredità di un grande della televisione italiana, a quasi vent'anni dalla sua scomparsa.