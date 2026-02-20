Addio Striscia la Notizia? Dopo l'ultima puntata, possiamo dirlo: la promozione in prima serata è stata davvero il delitto perfetto di Pier Silvio Berlusconi

Proprio per questo, sostenendo che Striscia fosse il programma più giovane e moderno della tv, Antonio Ricci ha voluto optare per una scrittura della trasmissione che ne fosse una versione potenziata: più veline, amici vip a consegnare le “merdine”, ospiti in studio, ma sempre con le stesse rubriche e dna di Striscia. Era la prova definitiva per vedere se quel pubblico che l'aveva mollata in access prime time preferendole i pacchi di De Martino, sarebbe tornato. Se i mesi di assenza dal video, avessero fatto sentire la sua mancanza al pubblico.

Ora che questo ciclo di puntate in prima serata si è concluso, è arrivata anche la risposta: no. Dopo la curiosità iniziale infatti, che aveva fatto partire il programma con numeri inaspettati, la situazione è presto precipitata: dal debutto del 22 gennaio al 18,6% (2milioni 783mila telespettatori), Striscia è scesa già al 12,3% alla seconda puntata (1milione 807mila tespettatori), per poi continuare a perdere spettatori fino a chiudere al 10,3% (1milione 479mila telespettatori). Ripetendo anche in prima serata quello che era già successo in access nella passata stagione televisiva: mentre su Canale 5 Staffelli consegnava tapiri, Striscia veniva doppiata da Raoul Bova in versione prete su Rai 1.

A proposito di tapiri: pur di avere il vip protagonista che potesse soccorrere gli ascolti, in due occasioni ne è stato svuotato il senso. Checco Zalone e Gennaro Nunziante ad esempio, lo hanno ricevuto perché Buen Camino non era arrivato a 100milioni di incassi; Fiorello invece, perché non era coinvolto in nessuno scandalo (il riferimento era ai video di Fabrizio Corona). Hanno punto un po' di più quelli a Laura Pausini per le critiche ricevute per il suo album di cover, e i due tapiri a Carlo Conti e Andrea Pucci per Sanremo: ancora una volta, il Festival è stato materiale per Ricci che, a causa della collocazione in palinsesto, non l'ha potuto sfruttare appieno per i servizi di Striscia.