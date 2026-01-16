Ricci ce l’ha duro! Striscia la notizia torna e sgancia la bomba: sei veline eeeee, e pure Maria De Filippi

Ma ora che Striscia è uscita da una relazione complicata con Mediaset, ha deciso di ritrovare se stessa. Di darsi il diritto di splendere.

Innanzitutto, il "glow up": l'orchestra di Demo Morselli in studio. La Ruota ha la band? Anche Ricci può, tant'è che la piazza pure lui: anzi, per l'occasione ripesca addirittura lo storico direttore del Maurizio Costanzo Show.

La Ruota ha Samira? Bene, Ricci per anni ha avuto le veline e ogni volta doveva ripetere che sono una forma di satira, che non è oggettificazione del corpo femminile: ebbene, se prima serata dev'essere, non più due ma ben sei veline. Melius est abundare quam deficere, crepi la parsimonia.

Tra l'altro: Gerry avrà Samira, ma ce l'ha Maria De Filippi, la donna più potente della tv italiana al suo servizio? Beh, Antonio Ricci si. Lui prende nostra signora della tv e anziché riverirla come tutti i suoi colleghi, la mette a fare l'inviata: ma non un' inviata qualsiasi, attenzione; lui la manda a piazzare cacche finte sulle auto degli sfacciati che parcheggiano sui posti per disabili. Già che c'è, le affianca Tina Cipollari e Giovannino, ché il trash se lo pratichi, non devi vergognartene.

Non è finita qua: per il nuovo inizio infatti, Ricci sfoggia Alex Del Piero ospite e Roberta Bruzzone per la rubrica Striscia criminale. In più, prende spazio allargando lo studio: esigenza incredibilmente tanto pratica quanto simbolica.

Qualora non fosse chiaro il concetto poi, quest'anno Striscia è “la voce della presenza”: “presenza”, capito? Sottotesto: alla faccia di chi le vuole male.

Se questa versione da prima serata funzionerà, lo capiremo il 22 gennaio e nei giovedì a seguire. Però nel frattempo, ché la lezione sia da monito: nessuno mette Antonio Ricci in un angolo.