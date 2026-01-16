Attenzione: Maria De Filippi a Striscia la Notizia? Ebbene si, Avrebbe registrato in un ruolo INEDITO già per la prima puntata del 2026

Sempre che sia accaduto davvero ma questo abbiamo ragione di crederlo. Ci sarebbe stata l'idea, la chiamata di Ricci e il sì di De Filippi, pare disposta a non prendersi troppo sul serio anche in questa occasione. Si vocifera, ma qui siamo nel campionato della fantatelevisione (forse), che la nostra potrebbe aver realizzato per 'Striscia la Notizia', e su idea del patron, un servizio di pubblica utilità: la vedremo, magari, cantarne quattro a chi parcheggia l'auto sui posti riservati ai disabili come già da tempo faceva il buon Vittorio Brumotti - ora transitato in altri lidi mediatici? Chi può dirlo!

Concludiamo con una doverosa nota a margine: Antonio Ricci sarà pur burbero, ma resta burlone. Per assicurarsi di mantenere segreto ciò che 'sta cucinando' fino al momento della messa in onda, leggenda narra che abbia il sornion vezzo di far nascere, crescere e correre voci e rumor riguardo alla sua trasmissione. In genere, del tutto infondati. Lo farebbe per sviare da ciò che ha tra le mani per davvero e creare comunque attesa e caciara intorno al programma.

Adesso, 26 gennaio 2026 ore 1.35 della notte, non possiamo sapere se siamo cascati in una 'trappola' siffatta, se abbiamo abboccato a un'esca avvelenatissima. Lo scopriremo presto. Ma Maria De Filippi 'inviata speciale' a 'Striscia la Notizia', per quanto in un servizio soltanto, è una ghiottissima prospettiva. Proprio perché dalle parti dell'incredibile. Come se al 'GialappaShow' Ubaldo Pantani e Brenda Lodigiani si mettessero a parodiare PierSilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Non è possibile, dai. Almeno finché poi non succede.