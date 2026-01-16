Attenzione: Maria De Filippi a Striscia la Notizia? Ebbene si, Avrebbe registrato in un ruolo INEDITO già per la prima puntata del 2026

Giovedì 22 gennaio 'Striscia la Notizia', dopo lungo rimandare, tornerà in onda su Canale 5 e vedremo il debutto del tg satirico di Antonio Ricci in prima serata per un totale annunciato di cinque puntate speciali. Ora MOW decide di rischiarsela. E con 'MOW' intendo chi scrive, ossia Grazia Sambruna, colpevole, nata colpevole. Nella mattinata del 17 gennaio, cioè oggi, è prevista verso le 11 la conferenza stampa che presenterà ai giornalisti tutte le novità dell'imminente edizione. Ecco, può darsi che ce ne sia già arrivata all'orecchio una, bella grossa, in zona Cesarini. Potremmo fare come le persone prudenti e responsabili: aspettare. Aspettare l'eventuale annuncio nelle opportune sedi, se ci sarà. Siamo a pochissime ore di distanza, ma non riusciamo, non riesco, a tenerci un cecio in bocca, figuriamoci un 'cecio' di queste proporzioni: Maria De Filippi avrebbe registrato un servizio per 'Striscia la Notizia'. Potremmo vederla all'opera in tale inedito ruolo già all'esordio della trasmissione. Lo scriviamo, rischiamo: se è vero, abbiamo il concreto dubbio che il programma possa fare a meno di un contributo simile soltanto perché reso pubblico anticipatamente. Altrimenti, ci siamo presi una mela avvelenata, via, può capitare. Ma il rumor che stiamo lanciando qui è troppo affascinante: Maria De Filippi a 'Striscia la Notizia'? Si sarebbe prestata a realizzare un servizio per la trasmissione in qualità di 'inviata speciale'? Sì, scegliamo il sogno, l'avventura (e magari pure lo schianto, non importa). Perché non succede, ma se succede...
Da quanto apprendiamo, parrebbe che la signora e padrona dell'Auditel Mediaset abbia deciso di mettersi in gioco, non sarebbe la prima volta visto quanto si diverte a gigioneggianare coi lip sync a 'Tu Sì Que Vales". Il servizio con Queen Mary 'inviata speciale' sarebbe stato registrato nei giorni scorsi a Roma, un contenuto su cui si tenevano le dita incrociate da parecchio tempo nella speranza di poterlo realizzare per davvero. Fino al presunto risultato finale che potremmo vedere in onda forse già giovedì 22 gennaio nella prima serata di Canale 5: un cameo 'a sorpresa' di Maria De Filippi a impreziosire il ritorno del tg satirico.
Il contesto di questa partecipazione speciale è ancora da sondare. Sua Signora del Biscione ultimamente si presta volentieri a incursioni in altri programmi: di recente, per esempio, l'abbiamo vista a 'Belve' di Francesca Fagnani, ospite fissa per brevi interviste-battibecco con la conduttrice in quel di Rai 2. Ora, si tratterebbe semplicemente di giocare in casa. Sulla carta, non dovrebbe essere stato poi così difficile per lei scegliere di aprire la busta e accettare l'invito. Sempre che sia accaduto davvero...
Sempre che sia accaduto davvero ma questo abbiamo ragione di crederlo. Ci sarebbe stata l'idea, la chiamata di Ricci e il sì di De Filippi, pare disposta a non prendersi troppo sul serio anche in questa occasione. Si vocifera, ma qui siamo nel campionato della fantatelevisione (forse), che la nostra potrebbe aver realizzato per 'Striscia la Notizia', e su idea del patron, un servizio di pubblica utilità: la vedremo, magari, cantarne quattro a chi parcheggia l'auto sui posti riservati ai disabili come già da tempo faceva il buon Vittorio Brumotti - ora transitato in altri lidi mediatici? Chi può dirlo!
Concludiamo con una doverosa nota a margine: Antonio Ricci sarà pur burbero, ma resta burlone. Per assicurarsi di mantenere segreto ciò che 'sta cucinando' fino al momento della messa in onda, leggenda narra che abbia il sornion vezzo di far nascere, crescere e correre voci e rumor riguardo alla sua trasmissione. In genere, del tutto infondati. Lo farebbe per sviare da ciò che ha tra le mani per davvero e creare comunque attesa e caciara intorno al programma.
Adesso, 26 gennaio 2026 ore 1.35 della notte, non possiamo sapere se siamo cascati in una 'trappola' siffatta, se abbiamo abboccato a un'esca avvelenatissima. Lo scopriremo presto. Ma Maria De Filippi 'inviata speciale' a 'Striscia la Notizia', per quanto in un servizio soltanto, è una ghiottissima prospettiva. Proprio perché dalle parti dell'incredibile. Come se al 'GialappaShow' Ubaldo Pantani e Brenda Lodigiani si mettessero a parodiare PierSilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Non è possibile, dai. Almeno finché poi non succede.