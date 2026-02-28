Signori, vi sveliamo chi saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2027

Signori, vi sveliamo chi potrebbero essere i conduttori del Festival di Sanremo 2027 e tutti i retroscena che stanno agitando l’Ariston e il suo dietro le quinte. Oggi Carlo Conti non ha escluso di essere ancora il conduttore del Sanremo 2027. In conferenza stampa ha dichiarato che lo annuncerà stasera, dopo aver ricevuto il via libera dai vertici Rai, nonostante abbia sempre ripetuto urbi et orbi che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Bene. Cosa è successo?