28 febbraio 2026

Signori, vi sveliamo chi saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2027
Dietro il sorriso istituzionale di Carlo Conti si muove una guerra fredda televisiva: l’asse Amadeus–Fiorello, l’ombra lunga di Fabrizio Corona, gli equilibri politici attorno a Giorgia Meloni e una Rai che tenta di non scontentare nessuno. La soluzione? Un nome neutro, Fabrizio Biggio, con un cast esplosivo pensato per tenere insieme potere, share e pubblicità

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani

Cosa è successo? Che dirà stasera Carlo Conti sulla conduzione di SAnremo 2027?

Signori, vi sveliamo chi potrebbero essere i conduttori del Festival di Sanremo 2027 e tutti i retroscena che stanno agitando l’Ariston e il suo dietro le quinte. Oggi Carlo Conti non ha escluso di essere ancora il conduttore del Sanremo 2027. In conferenza stampa ha dichiarato che lo annuncerà stasera, dopo aver ricevuto il via libera dai vertici Rai, nonostante abbia sempre ripetuto urbi et orbi che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Bene. Cosa è successo?

Giorgia Meloni ad Atreju 2025
Giorgia Meloni e quello che i dirigenti Rai non comprendono

Politica sotterranea e conduzione di Sanremo: i retroscena

Avvertiamo i lettori che quanto segue è una libera ricostruzione teorica, destituita di ogni fondamento. Ma la fantasia, a differenza delle delibere di Viale Mazzini, non è ancora vietata. Dopo che Fiorello (area Amadeus) avrebbe “bruciato” l’operazione legata a Stefano De Martino, costringendo l’amministratore delegato Roberto Sergio a fare marcia indietro, la situazione — nel momento in cui scriviamo — sarebbe la seguente: Carlo Conti avrebbe dovuto cedere il testimone a Stefano De Martino, ma, saltato il piano, pur di non riconsegnare il Festival ad Amadeus, potrebbe trattenere il timone per un altro anno. Ed è qui che entra in scena l’asse più improbabile e più televisivo dell’anno: Fiorello–Fabrizio Corona. Sullo sfondo, la posizione di Giorgia Meloni.

Amadeus e Fiorello
Amadeus e Fiorello

La previsione

Che Fabrizio Corona stia creando più di un grattacapo a Mediaset è evidente. E un’eventuale ricomposizione dell’asse Amadeus–Fiorello, con Fiorello che sdogana Corona, potrebbe diventare una mossa utile anche negli equilibri politici e televisivi graditi a Giorgia Meloni. Dinamiche che la Rai — sempre più attenta agli equilibri di governo — potrebbe non aver ancora pienamente decifrato. E allora ecco la previsione. Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027, la scelta che non disturberebbe nessuno, potrebbe essere — rullo di tamburi, come già ipotizzato da MOW — Fabrizio Biggio. Ma la vera notizia sarebbero i co-conduttori: Amadeus e Fiorello in veste di “vallette” di Biggio (siamo già nel magnifico soprannaturale televisivo).

20260228 195943575 7080
Il Jolly, Fabrizio Biggio

L'Auditel vuole Elettra Lamborghini

Quanto all’ospite fissa — ruolo che quest’anno è stato di Laura Pausini — potrebbe toccare a Elettra Lamborghini, autentica rivelazione in termini di brio e numeri. Se è vero che il Sanremo 2026 ha acceso il pubblico soprattutto grazie alla Pennicanza e a Elettra Lamborghini, allora questa sarebbe la squadra perfetta: gradita alla politica, funzionale agli equilibri interni, irresistibile per gli inserzionisti che guardano solo ai dati Auditel. E magari — perché no — con una comparsata sul palco di Fabrizio Corona. Sipario.

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini al posto di Laura Pausini

