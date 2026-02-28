Il filosofo Leonardo Caffo è stato licenziato dalla Nuova Accademia di Belle Arti dopo la condanna per maltrattamenti: “Si preferisce la gogna mediatica e la punizione perpetua. Da filosofo potrei insegnare la fallibilità umana"

Tanto non è bastato alla Naba, dove Leonardo Caffo insegnava Estetica, che lo ha licenziato per “motivi disciplinari”. “Scelta vendicativa e anticostituzionale”, ha dichiarato Caffo che, annunciando il ricorso, ha spiegato: “Un provvedimento sproporzionato e contrario ai principi dell’articolo 27 della Costituzione che impone che la pena sia rieducativa e non vendicativa”. Ancora secondo il filosofo, il licenziamento risulterebbe come “una sanzione ulteriore per fatti già definiti in sede penale” che finisce per danneggiare “chi ha sbagliato invece di favorire il suo reinserimento nella società”.

“Ho chiesto scusa – ha continuato Caffo – e mi sono impegnato a cambiare e migliorare”. Ma oggi, aggiunge: “Si preferisce la gogna mediatica e la punizione perpetua alla possibilità che una persona continui a contribuire alla società”. “Come filosofo di professione – ha spiegato – potrei insegnare Kant o Hegel, ma anche la fallibilità umana, il valore del perdono, la capacità di rialzarsi e di rispettare le leggi della Repubblica anche quando non coincidono con le proprie idee”.