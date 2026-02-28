Il trio Fedez (rap), Masini (pop) e Hauser (musica classica) era la ricetta perfetta per la serata delle cover Sanremo 2026, allora cos’è andato storto?

Ancora con la testa, gli occhi e le orecchie a quella meraviglia che furono Damiano e Manuel Agnelli nel 2021, si è dispiegata ieri l’infinita serata delle cover del 76° Festival di Sanremo, probabilmente la più sgangherata da che si abbia memoria.

Non tanto per gli artisti, che chi più chi meno hanno fatto il loro. Ma per un’impostazione sempre più orientata allo staging, alla ricerca della genialata, alla costruzione della viralità piuttosto che alla vera reinterpretazione delle canzoni. E ci sta, parliamoci chiaro, l’elemento scenico e la costruzione della performance sono sacri e inviolabili nel pop.

Ma devono essere coerenti però.

A parte Ditonellapiaga e TonyPitony - che hanno giocato un campionato a parte e infatti hanno vinto a mani basse - il palco più interessante della serata poteva essere Masini–Fedez con Hauser.

Se solo avessero fatto una chiamata zoom per dirsi due cose.

Hauser è un violoncellista che ha ridisegnato i confini della musica classica. Sa benissimo cosa significhi “cover”: Smooth Criminal con i 2Cellos è stato lo spartiacque tra “ci divertiamo su YouTube” e “diventiamo fenomeno globale con milioni di visualizzazioni”.

Tre mondi quindi: la musica leggera con Masini, il rap con Fedez, la classica crossover con Hauser. Se poi aggiungiamo che Meravigliosa Creatura è della nostra rockstar Gianna Nannini e che in chiusura arriva la citazione di Seneca, c’erano più spunti che al primo tavolo di brainstorming per la cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026.

Masini con il suo graffio disperato, che caratterizzerebbe pure l’annuncio del Frecciarossa in ritardo al binario 18, “allontanarsi dalla linea gialla”.

Fedez che per il secondo anno porta sul palco il lavoro che sta facendo su sé stesso e siamo contenti, ma da profondo a melodrammatico è un attimo.



Hauser – che mi sarei aspettata più di rottura, più dentro la cover - prova a fare da collante, si alza in piedi per suonare come fa di solito, si compiace delle sue tante bellezze ma la regia se lo fila poco, e pare Paolini che si sbraccia dietro l’inviato del TG1.