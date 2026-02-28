Abbiamo parlato di sesso, amore e libertà con Fabrizio Corona a Sanremo. Comincia così la nuova stagione di MOW Privé, il videocast in cui facciamo ciò che ci piace: rompere i tabù

Ovunque in tv vediamo immagini di morte, guerra, distruzione, mentre il sesso è tabù. Negli anni Sessanta Pasolini andava in giro per l’Italia a fare i Comizi d’amore, ma nel 2026 quegli stessi temi sono ancora un problema. Parte la nuova stagione del videocast MOW Privé dalla terrazza di EscortAdvisor, una location esclusiva affacciata sul porto di Sanremo. Noi, come sempre, facciamo ciò sappiamo fare meglio di tutti gli altri: rompere i tabù. E per questo a condurre questo format è il direttore Moreno Pisto. Su alcuni dei temi di cui abbiamo parlato c'è ancora un pregiudizio pesante. Ma sono argomenti importanti e abbiamo scelto di parlarne liberamente. E la location è meravigliosa. Il primo ospite della nuova stagione è Fabrizio Corona. Abbiamo trovato un Corona diverso, che parla di sesso, di prime volte. Un Corona inedito. Diverso dal maschio alpha che si vede di solito. Per una volta, nel mezzo del caos, si è concesso un momento di leggerezza.
Il sesso per Fabrizio Corona
Fabri, la tua vita è un casino ormai. Hai diffide, hai un sacco di rotture, ti metti contro tutti. Prendiamoci un’ora e parliamo di donne. Tu alla fine dei tuoi rapporti con le donne, al di là, di questo muro mediatico, in realtà non ne hai mai parlato. Perché?
«Perché ho un corpo che emana parecchia sensualità, sono famoso per questo. E come se fosse tutto praticamente scontato, no? Tu vedi come ti muovi, come parli, come ti atteggi, e già ti immagini quello che fai con ogni singola donna».
Come fai l'amore, te?
«Col tempo è cambiato tantissimo. Io critico i ragazzini che fanno l'amore veloce, si chiama l'amore fast. Convinti che scopare forte significa scopare bene».
Prestazionale.
«Sì, scopare forte, scopare bene. E invece io credo che anche nel sesso, quello più estremo, i momenti di passione, di tenerezza, lenti, belli, rendono la scopata molto, molto più interessante».
Quindi è una questione di ritmo, è una questione di sensibilità, è una questione di ascoltare.
«È una questione di saperti godere il momento, saperti godere il sesso. In tutte le forme e anche in tutti i tuoi stati. Se lo fai da ubriaco, se lo fai da fuori di testa, se lo fai con tre persone, se lo fai in qualsiasi luogo. Devi saperti godere il momento. E il momento te lo godi a seconda dell'età che hai».
E con il figlio piccolo è cambiato questo rapporto? Perché di solito cambia.
«Con il figlio piccolo i rapporti tra uomo e donna si distruggono».
No, dai, non essere così pessimista.
«No, guarda, lo sono stato fino a poco tempo fa, però è normale che in una coppia, specialmente in una coppia che ha un'attività sessuale attiva e molto passionale, il figlio ti distrugge qualsiasi momento dell'intimità. E allora c'è bisogno che succedano delle cose per cui tu ti renda conto che quello che consideravi banale, scontato e che non poteva ritornare a essere quello che era, magari in un momento che pensi di perderlo, ti fa ritornare quella cosa lì come se fosse il primo giorno. A me questa roba qua, per esempio, mi è successa in questi pochissimi giorni».
Cioè?
«Cioè che è normale che dopo una lunga relazione con un figlio hai un calo. E quando poi ti distacchi da una parte e dall'altra, rischi di perdere la persona. Nel momento in cui rischi di perdere la persona, si ritorna e si trova quell'unione, in un attimo ritrovi la passione che avevi sempre avuto. Tu devi sapere che io ho una fissazione del luogo del sesso».
Del luogo?
«Sì».
La fissazione per i bagni
Cioè la location è una fissazione.
«Io credo di aver avuto rapporti sessuali in almeno 4mila bagni d'Italia».
Il toilette tour.
«Per bagni si intende: bagno dell'aeroporto, il bagno dell'aereo, il bagno del treno. Banali. Tu sei con una e non è che prendi un albergo. Vai in un bar affollato, la fai andare in bagno e la raggiungi in bagno. Quello è il mio luogo. Il bar. E deve essere affollato».
E tecnicamente nel bagno qual è la tua attività preferita? Perché ci sono varie cose, cioè la tavoletta del cesso, te sopra, lei sopra, tu sotto, oppure solamente rapporto anale?
«Innanzitutto dipende dalla larghezza del bagno, dalla chiusura della porta e dallo spazio. E il bagno ti offre molteplici possibilità per fare tutto».
E poi tu esci. Ti hanno mai beccato? Della serie: buonasera, buonasera signor Corona.
«Esci come se non fosse successo niente, chiedi un caffè e te ne vai».
4000 bagni.
«Nel momento in cui tu sei in bagno, la gente è lì fuori con i loro problemi che discutono di lavoro, di situazioni, di questo. Sei lì nel bagno e tu ti devi concentrare un minimo. Credo di averli fatti tutti».
Nina Moric e Belen Rodriguez
C'è stato un momento della tua vita, ne parli anche nella serie Io sono notizia, dove stavi con la Moric e la tradisci con Belen. Quindi passi dalla donna che tutti volevano a quella nuova che tutti volevano.
«Io credo di aver fatto in quell'occasione una delle cose più brutte che un uomo possa fare a una donna, perché la storia non si riduce in questo piccolo pezzo. Quando Nina diventa Nina, Belen arriva a Milano, ed è una cosa che sottolineo, ma lo sa anche lei, e nel primo periodo della sua giovinezza non era bella, non era naturalmente bella, selvaggiamente bella. C'era una spanna tra Nina e Belen clamorosa. Fino a quando Belen nel tempo diventa sempre più bella, raggiunge la sua massima bellezza durante l'Isola dei Famosi del 2008, diventa selvaggia, bella, bionda e si espone in tutta la sua bellezza. Dal 2000, dalla fama di Nina, al 2009, Nina invecchia. E lì c'è il cambio dello status».
Cioè, vecchia secondo lo standard.
«Chiediamo scusa».
Davide Lacerenza e la cosa più bella del mondo
Ma hai mai avuto un rapporto con una donna anziana, come dicono i politically correct?
«No, non ho mai avuto un rapporto con una donna anziana. Lo sanno tutti, io sono fissato con le ragazze giovani. Però sono stato colpito da un fatto, perché in una delle varie inchieste di Falsissimo, su un materiale su cui stavamo lavorando, acquisito lecitamente, c'è un'immagine di Davide Lacerenza che va con una donna anziana».
Anziana non è un insulto.
«Avrà oggettivamente un'età tra i 65 e i 70. La mette in un letto…»
E fa la cosa più bella.
«Non è che se la sco*a e basta. La ama, la bacia. Le bacia le parti intime. Sì, fa l'amore per un’ora. E c'è questa donna che raggiunge un orgasmo devastante. E lui in questo rapporto sessuale con questa donna anziana ci mette tutta la sua passione. Io sono rimasto scioccato, veramente scioccato».
Beh, sì, è la cosa più bella del mondo. Alla fine quella sensazione che ti dà la donna quando viene è bellissima.
«Certo, ma infatti da questo punto di vista credo che uno che arrivi a fare una roba del genere, e credo che non l'abbia fatto per soldi ma proprio per una sua malattia o perversione, perché lì è anche questione di gusti. Ha raggiunto quello che voleva ottenere».
Ma Corona ha mai fatto cilecca?
Senti, quante donne cantanti in gara, ospiti di questo Sanremo, secondo te avrebbero un sentiment positivo nel venire a letto con te.
«Se uno glielo dicesse? Nessuno di loro avrebbe un sentimento positivo. Diverso sarebbe il fatto se magari a una festa dopo il festival, immaginiamoci un grande salone dove ci sono i cantanti e basta, poca gente degli invitati, e arrivassi io… prendi il sentimento, mettilo da parte. Me le potrei fare tutte, tutte».
Non c’è stata mai nessuno che ti abbia detto di no?
«Con quelle con cui ci ho provato nessuna mai mi ha detto no».
E hai mai fatto cilecca?
«No, non ho mai fatto cilecca perché da quando ho 18 anni che mi prendo Cialis e Viagra».
Però equilibri con il Lasix, giusto?
«Ma te la sai ‘sta storia?»
Eh, la so, però raccontiamola.
«Credo che comunque fare l’amore sotto effetto di queste pillole ti faccia godere di più».
Ma tu perché prendi il Cialis e poi Lasix? Spieghiamola questa cosa.
«Ora il Lasix non lo prendo, lo prendevo per poi spurgare le medicine dalle urine. Ma sono robe che non diciamo perché poi la gente copia e sono delle robe che fanno schifo. Tant'è vero che oggi mi trovo a 52 anni in una condizione di un sessantaduenne. Questa è la verità. Il Cialis ormai per me è come il caffè. Io mi prendo 2 pillole da 0,5 di Cialis. La sera vado a letto e mi prendo 2 pillole da 0,5».
E lì sotto non succede niente?
«Mah, io vorrei chiedere a un esperto, ma secondo me questa roba qua, siccome poi influisce sul sistema sanguigno, ti rafforza, è come se col tempo avessi rafforzato le dimensioni».
I nomi del Festival di Sanremo
Adesso io ti dico dei nomi del Festival di Sanremo e tu mi dici quanto ti arrapano?
«Vai. Devo dirti la verità che non sono molto ferrato sul Festival di Sanremo».
Arisa.
«Arisa è mia amica. Arisa secondo me è un'icona sessuale per tantissime persone, un sogno erotico. Ma a me Arisa... È una che non toccherei, che non sfiorerei. Repulsione».
Brancale.
«Anche la Brancale: troppo sesso ostentato, cioè troppa passione, troppa sensualità, sessualità. Non è il mio tipo».
Non c'entra niente con questo Sanremo, ma mi hai fatto venire in mente Rose Villain.
«Una figa di legno».
Ahia, scusaci Rose, io non la penso così, scusa. Elettra Lamborghini.
«Gli feci fare una pubblicità di un hamburger che la trovi ancora su YouTube, del 2015. Gli diedi forse 500-600 euro ed era una roba inguardabile».
Corona style.
«Quando ha raggiunto il successo mi sono domandato come abbia fatto».
Invece Laura Pausini? Hai visto che faceva tutte quelle battute sul microfono?
«È una ostentazione del personaggio. Non mi piace, non mi sta simpatica, non la trovo naturale, è troppo costruita. Zero. Laura Pasini non mi piace. Mi piace Ditonellapiaga».
Ah, guarda, io me ne sono innamorato, l'ho intervistata e mi è piaciuta tantissimo.
«Non l'ho mai vista dal vivo. E Ditonellapiaga deve essere un bellissimo personaggio».
Una bellissima persona, sicuramente meravigliosa. Come Giorgia Cardinaletti.
«Giorgia Cardinaletti è una gran bella ragazza. Allora, Giorgia Cardinaletti, per me che faccio questo mestiere, faccio queste inchieste; anzi guarda, lo dico sicuramente, è forse uno dei pochi casi di meritocrazia lavorativa televisiva, perché ha una bellezza pulita, non rifatta, perché è brava e preparata, perché è fine, e perché è anche bella e sensuale. E credo che lei veramente il prezzo del successo… non è il tipo, e si vede da come si comporta, ha fatto una carriera tutta meritata. 100 per Giorgia Cardinaletti».
Fedez e Marco Masini
E invece il più grande chiavatore tra gli uomini in gara?
«Il nostro amico Fedez. Però chiava soltanto le sfigate».
No, non è vero.
«Ma Gerry Scotti non c'è in gara?»
Gerry Scotti non c'è in gara. Ma chiudiamo. Fedez tra l'altro, se proprio volessimo usare una metafora, diciamo che gliel'hai messo bene bene a lui, cioè l'hai attirato in un tunnel e poi bam!
«L'ho visto nel video della canzone di Sanremo, c'è lui che guarda Falsissimo».
Ah sì?
«Però io devo dire che come coppia Masini e Fedez…»
Funzionano?
«Dove siamo qua, a Escort Advisor no? Hanno un non so che di strano. Fedez si è fatto questo look molto vecchio, col gel, tutto bianco. Quell'altro con la barba. Sembrano due cinquantenni imbigottiti che poi a un certo punto potrebbero scoppiare e fare delle cose particolari».
E noi non li giudicheremmo mai, anzi, viva la libertà sempre! Però, è vero, tu incu*i tutti. Io ti ho visto incula*e il mondo, in senso anche buono.
«Però c'è un servizio che ho deciso, uno scoop incredibile da 6-7 milioni, che riguardava una persona cara, che ero lì per farlo ed è stato l'unico servizio che non ho voluto fare. Perché avrebbe creato veramente delle tragedie».
La storia di Lapo Elkann e l'inchiesta sugli Agnelli
E comunque tutto si basa sul sesso.
«Tutto si basa sul sesso».
Tu hai fatto un gran caos quando venne fuori la storia di Lapo Elkann con Donato Brocco, Patrizia B. Quella storia lì nasconde retroscena bellissimi. Raccontaceli.
«Guarda, io sono uno che dice le cose come stanno. Odio la famiglia Agnelli, odio tutti gli eredi della dinastia Agnelli. Penso che siano il prodotto peggiore della nostra società italiana. Ci farò una puntata sui tre figli e su tutto quello che hanno fatto. Lapo è una persona fondamentalmente malata, ma quello che mi colpì nel racconto di Donato Brocco - qui bisogna vedere poi le tradizioni della famiglia, quando cresci in questi ambienti, il rapporto con la droga - è innanzitutto l'estetica del trans, perché tu se hai una disponibilità economica e ti piacciono i trans, puoi trovare dei trans bellissimi. Quando tu scegli di andare con un trans e pagarlo 50 euro, un trans, sempre con rispetto delle donne anziane, 70 anni, butterata, grassa, e ci fai l'amore, l'abbracci, piangi, ti fai scopare, vuol dire che c'è qualcosa dentro di te che non funziona».
Comunque metti lì un'inquietudine che hai dentro.
«Sì, quella roba lì, di quella notte lì, non è una roba di sesso, droga, rock ‘n' roll».
È un male della vita.
«È un turbamento, il male di vivere. E una cosa che va riconosciuta a questa donna è che quando tu ti trovi un uomo in quelle condizioni, in fin di vita, qualsiasi altro tipo di trans l'avrebbe lasciato in mezzo alla strada e sarebbe scappato per non incappare in colpe. Invece lei è rimasta lì, gli ha salvato la vita, ma non c'è stato nessuno della famiglia Agnelli che gli abbia detto un semplice grazie. Nessuno».
La prima volta di Corona
Senti, la tua prima volta quando è stata?
«La prima volta è stata bellissima, come nei film che non esistono più dei ragazzini, perché avevo una fidanzata bellissima, famosissima. Avevamo 14 anni, lei era famosa perché ai tempi era il periodo del boom degli spot televisivi, lei faceva la testimonial del cornetto Algida, dei Tampax, faceva le pubblicità con Stefano Accorsi del Maxibon. Era famosissima, era la ragazza più famosa degli spot televisivi, di famiglia altissimo locata, ricchissima. A casa sua, 14 anni e mezzo, nel suo letto di pomeriggio con Antonello Venditti, Tu sei dentro di me come l'alta marea».
Tu sei dentro di me, come l'alta marea.
«Poesia».
Tutto è legato al sesso
Ma ti hanno mai offerto soldi per fare sesso? Una donna?
«No, però ho guadagnato per scoparmi delle persone».
Tipo?
«Il fine giustifica i mezzi, Moreno. Cioè, se tu vuoi una cosa, la devi conquistare con tutte le armi che hai».
La potenza sessuale è una potenza che porta a casa risultati.
«Io prima ti conquisto e poi ti porto a darmi quello che vuoi, quindi è come se ti pagassi con la mia potenza».
È sempre un rapporto di seduzione.
«Sempre».
Anche tra uomo e uomo, anche nel business è un rapporto di seduzione.
«Sempre, sempre».
Tu ti rendi conto di quando riesci a scardinare quella roba lì e pensi: “Ok, ho avuto l'effetto che volevo”.
«Io ho sempre detto questo in ogni momento fondamentale della mia vita: se io arrivo nell'uno contro uno, io e te, non ci sono possibilità».
Fare l'amore con Belen e i tabù
Com'è fare l'amore con Belen?
«In galera ti chiedevano soltanto questo».
La domanda del carcerato.
«Bisogna dire com'era per lei far l'amore con Corona. C’è un pezzo che in questi giorni è diventato virale, perché è uscita un’intervista di Vanity Fair di tanti anni fa dove diceva che lei mi filmava di nascosto. Aveva questa passione di filmarmi, di filmarci di nascosto. Poi se li guardava, se li teneva, aveva questo archivio di video nostri. Io sapevo di due o tre video, altri che si faceva lei se li teneva».
Rapporto anale sì o no?
«Sempre».
E invece le stimolazioni prostatiche?
«I vibratori, i dildi, quelle cose lì? Sono un appassionato. Però per quella roba lì ci vuole tempo, capito? Invece la cosa inaspettata è più bella».
Ma ce l'hai qualche, come dire, tabù?
«No, però per esempio quelle robe dei travestimenti, quella roba lì, non mi interessa».
Hai mai pagato una donna tu?
«No, non ho mai pagato. Sono andato con le escort ma poi non mi chiedevano i soldi. Andavamo nei night e poi ce le portavamo a casa».
Tra l’altro tra poco arriva una escort, Taylor B, che ha iniziato da poco, da un anno e 4 mesi.
«Prima cosa faceva?»
Ha fatto la venditrice, ed è diventata famosissima per una qualità, per un segreto: il deepthroat.
«Cioè?»
La gola profonda.
«Ah, la gola profonda».
Dopo ce la spiega. La tua posizione preferita invece qual è?
«La mia posizione preferita è quella ormai di tutti gli uomini di cinquant’anni: lei sopra. Giusto Cosimo?»
Fantastico! Però senti una cosa: noi adesso stiamo in qualche modo parlando di cose leggere con grande libertà.
«Però l'abbiamo detto perché».
Io non ci trovo niente di male nella libertà di una donna di fare quello che vuole. E soprattutto a me le donne piacciono tutte.
«Anche a me le donne piacciono tutte».
La conversazione con Taylor B
Taylor, vieni.
Taylor: «Buonasera».
Corona: «Buonasera. Ma Taylor di dov'è, scusami?»
Di dove sei?
Taylor: «Io sono di Roma».
Corona: «Perché Taylor?»
Taylor: «Perché Taylor funziona, mi si addice».
Chiedile perché Taylor B?
Corona: «Perché Taylor B?»
Taylor B: «Per bitch. E poi Oral B, perché io uso per masturbarmi l’Oral B».
Corona: «Ma lo spazzolino elettrico?»
Taylor B: «Lo spazzolino elettrico».
Corona: «Fai anche l’adv? La pubblicità?»
Taylor B: «Beh, forse un giorno me la faranno fare».
Facciamo un progettino magari.
Corona: «Ma poi vengono i sorrisini, quelle cose sullo schermo dello spazzolino elettrico».
Taylor B: «No, uso uno spazzolino classico per lavare i denti».
Corona: «Lo usi come dildo?»
Taylor B: «Sì, uso quello, mi masturbo con quello perché è l'unico che funziona, perché va proprio a stimolare il clitoride, ruota in una maniera impressionante, ti fa rigirare gli occhi. Però ci sono anche altri modi, ma a me piace quello».
Corona: «Voi donne avete un potere nei confronti dell'uomo che va oltre il sesso, che è un potere che deve essere gestito bene perché può fare male».
Taylor B: «Infatti io non faccio solo la escort».
Corona: «Sei anche psicologa?»
Taylor B: «Io sono criminologa».
Qui parlare di Garlasco è un attimo, eh.
Corona: «No, vi prego, non cominciamo… Quindi hai anche un canale YouTube?»
Taylor B: «No, ma con parecchi miei clienti faccio proprio un servizio e poi vogliono continuare a parlare. Con me si sentono un po’ come con il prete, possono dirmi tutti i loro segreti. Io so molti segreti di voi uomini, molte scoperte ho fatto con questo mestiere, e non pensavo sinceramente. Prima non si potevano dire tante cose. Tu prima parlavi di trans, adesso tutti gli uomini frequentano i trans. Sono bellissime, come hai detto te».
Ma siete mai stati con delle persone trans?
Corona: «No».
Taylor B: «Ma io non vado con i trans».
Corona: «Senti, ma come li recluti i tuoi clienti? Sei tu che scegli?»
Taylor B: «Certo, loro mi chiamano e io scelgo. Sono su un sito, uno dei più importanti. Sono infinite le chiamate che ricevo. Io sono un bel brand, vado molto, in questo periodo soprattutto».
Corona: «Che tipo di età?»
Taylor B: «La maggior parte delle persone è convinta che vengano persone grandi, ma in realtà sono pochissimi. È venuto pochi giorni fa una persona grande, si è trovata molto bene».
Corona: «Grande cosa vuol dire?»
Taylor B: «Sopra i 60».
Corona: «Ma ci sono anche ragazzi giovani?»
Taylor B: «Sono solo ragazzi giovani, sono poche le persone grandi. Quelli grandi mi si fidanzano un po'. Infatti, vedi, porto la fedina, mi regalano orologi bellissimi, fanno dei regali immensi. E diciamo che abbiamo una sorta di storia, no? Però poi ognuno ha la sua vita. C'è chi ha pure la compagna. Però quando stiamo insieme siamo una coppia. I giovani alla lunga vengono molto».
Cosa faresti a Fabrizio Corona?
Taylor B: «Io cosa farei? Ma è lui che sceglie la prestazione. Se vuole faccio io la mia esibizione».
Corona: «Cosa prevede la tua esibizione?»
Taylor B: «Prevede appunto un deepthroat, un 69, varie posizioni, esattamente tre, le classiche, senza dirle, tanto si sanno questo, no?»
Oddio, aspetta?
Taylor B: «La missionaria, la girata, diciamo a cucchiaio, un po' diverso, a cucchiaio, carina, mi piace molto».
A cucchiaio è bella.
Taylor B: «E poi c'è la sopra, insomma, diciamo sopra come il prezzemolo, che io sto sempre bene sopra come prezzemolo. Ma poi quando entriamo nel luogo dove ricevo, che è luogo anche quello molto suggestivo, io sono proprio fatta così, mi piace darmi così. C'è anche se tu vieni a vedere dove io incontro, il mio studio è una cosa favolosa. Io vendo me stessa, io vendo una personalità, io vendo non solo un corpo e una vagina, io vendo la mia anima. Io ti do la mia serietà».
La verità è che tutti vendiamo noi stessi.
Taylor B: «Quando tu stai con me, tu non prendi solo la mia vagina, prendi molto di più. Se vuoi provare per credere, per testimoniare, provalo».
Poi se succede una bella recensione la puoi fare tranquillamente su Escort Advisor. Grazie Fabrizio Corona.