Abbiamo parlato di sesso, amore e libertà con Fabrizio Corona a Sanremo. Comincia così la nuova stagione di MOW Privé, il videocast in cui facciamo ciò che ci piace: rompere i tabù

Taylor, vieni.

Taylor: «Buonasera».

Corona: «Buonasera. Ma Taylor di dov'è, scusami?»

Di dove sei?

Taylor: «Io sono di Roma».

Corona: «Perché Taylor?»

Taylor: «Perché Taylor funziona, mi si addice».

Chiedile perché Taylor B?

Corona: «Perché Taylor B?»

Taylor B: «Per bitch. E poi Oral B, perché io uso per masturbarmi l’Oral B».

Corona: «Ma lo spazzolino elettrico?»

Taylor B: «Lo spazzolino elettrico».

Corona: «Fai anche l’adv? La pubblicità?»

Taylor B: «Beh, forse un giorno me la faranno fare».

Facciamo un progettino magari.

Corona: «Ma poi vengono i sorrisini, quelle cose sullo schermo dello spazzolino elettrico».

Taylor B: «No, uso uno spazzolino classico per lavare i denti».

Corona: «Lo usi come dildo?»

Taylor B: «Sì, uso quello, mi masturbo con quello perché è l'unico che funziona, perché va proprio a stimolare il clitoride, ruota in una maniera impressionante, ti fa rigirare gli occhi. Però ci sono anche altri modi, ma a me piace quello».

Corona: «Voi donne avete un potere nei confronti dell'uomo che va oltre il sesso, che è un potere che deve essere gestito bene perché può fare male».

Taylor B: «Infatti io non faccio solo la escort».

Corona: «Sei anche psicologa?»

Taylor B: «Io sono criminologa».

Qui parlare di Garlasco è un attimo, eh.

Corona: «No, vi prego, non cominciamo… Quindi hai anche un canale YouTube?»

Taylor B: «No, ma con parecchi miei clienti faccio proprio un servizio e poi vogliono continuare a parlare. Con me si sentono un po’ come con il prete, possono dirmi tutti i loro segreti. Io so molti segreti di voi uomini, molte scoperte ho fatto con questo mestiere, e non pensavo sinceramente. Prima non si potevano dire tante cose. Tu prima parlavi di trans, adesso tutti gli uomini frequentano i trans. Sono bellissime, come hai detto te».

Ma siete mai stati con delle persone trans?

Corona: «No».

Taylor B: «Ma io non vado con i trans».

Corona: «Senti, ma come li recluti i tuoi clienti? Sei tu che scegli?»

Taylor B: «Certo, loro mi chiamano e io scelgo. Sono su un sito, uno dei più importanti. Sono infinite le chiamate che ricevo. Io sono un bel brand, vado molto, in questo periodo soprattutto».

Corona: «Che tipo di età?»

Taylor B: «La maggior parte delle persone è convinta che vengano persone grandi, ma in realtà sono pochissimi. È venuto pochi giorni fa una persona grande, si è trovata molto bene».

Corona: «Grande cosa vuol dire?»

Taylor B: «Sopra i 60».

Corona: «Ma ci sono anche ragazzi giovani?»

Taylor B: «Sono solo ragazzi giovani, sono poche le persone grandi. Quelli grandi mi si fidanzano un po'. Infatti, vedi, porto la fedina, mi regalano orologi bellissimi, fanno dei regali immensi. E diciamo che abbiamo una sorta di storia, no? Però poi ognuno ha la sua vita. C'è chi ha pure la compagna. Però quando stiamo insieme siamo una coppia. I giovani alla lunga vengono molto».

Cosa faresti a Fabrizio Corona?

Taylor B: «Io cosa farei? Ma è lui che sceglie la prestazione. Se vuole faccio io la mia esibizione».

Corona: «Cosa prevede la tua esibizione?»

Taylor B: «Prevede appunto un deepthroat, un 69, varie posizioni, esattamente tre, le classiche, senza dirle, tanto si sanno questo, no?»

Oddio, aspetta?

Taylor B: «La missionaria, la girata, diciamo a cucchiaio, un po' diverso, a cucchiaio, carina, mi piace molto».

A cucchiaio è bella.

Taylor B: «E poi c'è la sopra, insomma, diciamo sopra come il prezzemolo, che io sto sempre bene sopra come prezzemolo. Ma poi quando entriamo nel luogo dove ricevo, che è luogo anche quello molto suggestivo, io sono proprio fatta così, mi piace darmi così. C'è anche se tu vieni a vedere dove io incontro, il mio studio è una cosa favolosa. Io vendo me stessa, io vendo una personalità, io vendo non solo un corpo e una vagina, io vendo la mia anima. Io ti do la mia serietà».

La verità è che tutti vendiamo noi stessi.

Taylor B: «Quando tu stai con me, tu non prendi solo la mia vagina, prendi molto di più. Se vuoi provare per credere, per testimoniare, provalo».

Poi se succede una bella recensione la puoi fare tranquillamente su Escort Advisor. Grazie Fabrizio Corona.