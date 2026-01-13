Perché nella docu-serie Netflix su Fabrizio Corona non c'è Belen Rodriguez? "Le è stato impedito di partecipare", gira voce

È l'unica donna di cui Corona non parla (quasi mai) in modo orrendo. Forse proprio perché non interviene nella serie? Lo stesso destino non è stato riservato, purtroppo, a Silvia Provvedi, ex fiamma del Coronavirus di cui il nostro riesce perfino a dire che se ne vergognasse perché non alla sua altezza a livello estetico. Stendiamo un velo, pure quattro o cinque. Quindi non partecipare non significa garantirsi la 'grazia' da parte di Mr. 'Falsissimo'. E se fosse stato lui a metter veto su Belen?

Guardando 'Io Sono Notizia', risulta davvero curioso che non ci sia alcun riferimento, per esempio, alla celeberrima 'farfallina' sanremese nell'interno coscia, idea dell'ex 're dei paparazzi' e immagine scolpita nella memoria televisiva di noi tutti. Ci sono cose su cui perfino Fabrizio nostro 'deve' tacere riguardo a quegli anni trascorsi con Belen a fare la coppia più zarra del mondo? Ci saranno stati degli accordi stringenti prima delle registrazioni?

A ogni modo, quella di Belen è un'assenza che pesa all'interno del racconto e che, al momento, non trova davvero alcuna spiegazione logica. "Le è stato impedito di partecipare" è quanto siamo riusciti a scoprire finora. Ma da chi? Verrebbe quasi voglia di aspettare, pop corn alla mano, una nuova puntata di 'Falsissimo' che acclari, una volta per tutte, l'unica (e sòla) verit... Ah, no!