Perché nella docu-serie Netflix su Fabrizio Corona non c'è Belen Rodriguez? "Le è stato impedito di partecipare", gira voce

Tutti ne parlano, tendenzialmente indignatissimi, ma qualcuno l'avrà anche vista davvero? No, non stiamo parlando di Laura Pausini appena annunciata co-conduttrice del prossimo Sanremo, ci riferiamo alla docu-serie Netflix delle polemiche, 'Io Sono Notizia', su vita, opere e soprattutto malefatte di Fabrizio Corona. Il sospetto che in pochi si siano sorbiti per davvero cinque ore di Mr. 'Falsissimo' che si autoproclama dio in terra sorge perché nessuno sembra aver notato un dettaglio mica da poco. Molti personaggi famosi che hanno avuto la sventura di incrociare l'ex 're dei paparazzi' sul loro cammino sono presenti e intervengono nelle varie puntate, dalla fu moglie Nina Moric a colui che un tempo era l'agente delle più importanti star nostrane, Lele Mora. Non si contano poi amici, soci, tutta gente oggi pressoché incaz*ata o totalmente distrutta dalla voragine che ha comportato mischiare la propria vita con quella di costui. Fa più rumore, però, chi non si vede: perché Belen Rodriguez non ha partecipato al progetto? Nella serie si parla per lungo tempo di lei, visto che ha fatto coppia con Corona dal 2009 al 2012 e, a quanto pare, sarebbe stata il più grande amore della sua vita, forse l'unico. E oggi non ha niente da dire? A MOW la curiosità di sapere il perché del pacco della farfallina è salita fin da subito e ci siamo trovati di fronte a una croccante risposta: "Le è stato impedito di partecipare". Ma da chi? E soprattutto: perché?
Inutile fingere che non sia così: attualmente Belen brama ingaggi tv più dell'aria che respira, quindi pare bizzarro riuscire a credere che la nostra abbia potuto rifiutare una offerta da Netflix. Oltre al fatto che parlare (male) degli ex, si sa, depura l'organismo e stimola la diuresi. La nostra potrebbe aver rifiutato di prender parte a questo preciso tipo di circo magari a tutela dei suoi due pargoli, Santiago e Luna Marì, a cui tiene più che a sé medesima. Ma "le è stato impedito" non suona come una decisione volontaria.
E allora proviamo a capire meglio: se chi la gestisse l'avesse davvero a cuore, non l'avrebbe certo di recente data in pasto a Vanity Fair in condizioni purtroppo miserrime causa, come spiegato poi dalla stessa Belen via Instagram, eccesso di ansia (e pastiglie per combatterla). Un video che non riposteremo mai, che non dovrebbe nemmeno esistere e di cui, davvero, spiace parlare ancora. Ma resta una prova del fatto che Rodriguez non appaia come una seguita lavorativamente da gente che si faccia troppi scrupoli morali riguardo alla sua persona. Quindi chi potrebbe aver impedito alla showgirl di dire la propria all'interno di 'Io Sono Notizia'?
È l'unica donna di cui Corona non parla (quasi mai) in modo orrendo. Forse proprio perché non interviene nella serie? Lo stesso destino non è stato riservato, purtroppo, a Silvia Provvedi, ex fiamma del Coronavirus di cui il nostro riesce perfino a dire che se ne vergognasse perché non alla sua altezza a livello estetico. Stendiamo un velo, pure quattro o cinque. Quindi non partecipare non significa garantirsi la 'grazia' da parte di Mr. 'Falsissimo'. E se fosse stato lui a metter veto su Belen?
Guardando 'Io Sono Notizia', risulta davvero curioso che non ci sia alcun riferimento, per esempio, alla celeberrima 'farfallina' sanremese nell'interno coscia, idea dell'ex 're dei paparazzi' e immagine scolpita nella memoria televisiva di noi tutti. Ci sono cose su cui perfino Fabrizio nostro 'deve' tacere riguardo a quegli anni trascorsi con Belen a fare la coppia più zarra del mondo? Ci saranno stati degli accordi stringenti prima delle registrazioni?
A ogni modo, quella di Belen è un'assenza che pesa all'interno del racconto e che, al momento, non trova davvero alcuna spiegazione logica. "Le è stato impedito di partecipare" è quanto siamo riusciti a scoprire finora. Ma da chi? Verrebbe quasi voglia di aspettare, pop corn alla mano, una nuova puntata di 'Falsissimo' che acclari, una volta per tutte, l'unica (e sòla) verit... Ah, no!