Ma davvero “Io sono notizia” di Corona ha ricevuto 800 mila euro di soldi pubblici come dicono Repubblica e La Verità? Facciamo chiarezza

La Bloom Media House aveva tutto il diritto di fare richiesta e il Ministero le ha riconosciuto il 30% di tutte le spese (circa 800 mila su 2,5 milioni). Ma non si tratta di fondi, come avviene per altri tipi di contributo (contributi selettivi, fondi regionali o europei), erogati direttamente all’impresa. Le spese sono in una prima fase sostenute dalla società produttrice e solo successivamente ammortizzate sotto forma di incentivo fiscale. Il riconoscimento del tax credit è automatico nel momento in cui vengono soddisfatti questi criteri, come indicato nella pagina del Ministero: “Avere sede nello Spazio Economico Europeo (See); essere soggette a tassazione in Italia; avere un capitale sociale minimo versato e un patrimonio netto non inferiori a 40 mila euro (ridotti a 10 mila per la produzione di cortometraggi); non essere associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro”. C’è poi la questione dell’eleggibilità culturale, che viene stabilita secondo i criteri contenuti in una tabella apposita allegata al decreto: se l’opera raggiunge un ponteggio di almeno 50 su 100, l’eleggibilità è da ritenersi raggiunta. I requisiti riguardano i contenuti ma senza entrare nel merito dell’argomento che verrà rappresentato. Per esempio, per quanto riguarda i documentari, parte del punteggio è assegnato se il soggetto e la sceneggiatura riguardano “una personalità artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale o culturale”; altri punti sono assegnati in base all’ambientazione (Italia o Europa), riprese in esterna su territorio italiano, lingua e dialetti utilizzati. Ci sono poi i punti validi se la produzione fa uso di maestranze in Italia. Al momento della presentazione della domanda la produzione risponderà “sì” o “no” a seconda dei requisiti e i un secondo momento i funzionari ministeriali valuteranno la veridicità della autocertificazione. Ecco, dunque, che il “merito” della serie – Fabrizio Corona in quanto personaggio ambiguo o controverso e la sua parabola – non sono considerati.