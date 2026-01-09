Dagli scandali di Corona in “Io sono notizia” alla tragedia di Crans Montana e la serie che vola in top ten, a guadagnarci è sempre Netflix, la grande lavatrice del mondo

Fabrizio Corona, parafrasando il Pacciani, è convinto che nel mondo non esista bene. Si sbaglia: esistono sia il bene che il male, ed entrambi sono disponibili su Netflix. Esce Io sono notizia, serie che racconta il furore, l’ascesa e la caduta, la condanna e l’assoluzione dell’ex re dei paparazzi. Cinque episodi per tracciare la tangente della sua vita. Le origini di una mitologia contemporanea, fatta di ombre e qualche bagliore. C’è da riflettere sul contenuto e pure sul contenitore. Sono le serie Netflix che parlano del mondo, o il mondo che imita una serie della grande “enne”? In altri termini, riproponiamo la stessa domanda: la distopia è il nuovo realismo? A guardare la classifica dei titoli più visti pare di sì. Il Capodanno 2025 è stata la notte della tragedia di Crans-Montana, nel rogo sono morti 40 giovanissimi, i feriti superano i cento. Alcuni dei sopravvissuti hanno l’80% della superficie corporea ustionata, hanno respirato fumi tossici, le operazioni dei medici sono complicate proprio a causa di questa combinazione. Una strage evitabile? Sicuramente. I precedenti non sono lontani nel tempo: nel 2015 il locale Collective di Bucarest brucia a causa di uno spettacolo pirotecnico, nell’incendio muoiono 64 persone; nel 2013, invece, l’incidente del Kiss, club di Santa Maria, in Brasile, provoca la morte di 242 persone. Quest’ultimo caso è soggetto della serie La notte che non passerà. Oggi 9 gennaio è quarta nella top 10 italiana di Netflix, tristemente rilanciato in classifica dalla strage avvenuta in Svizzera.