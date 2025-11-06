Terrazza Sentimento su Netflix è disgustosa: vuole farci empatizzare col 'povero' stuprat0re Alberto Genovese

All'epoca, ogni talk televisivo raccontava di Alberto Genovese e, naturalmente, la serie dà spazio anche al battage mediatico che la vicenda, inevitabilmente, generò. La maggior parte degli spezzoni provengono però da 'Porta a Porta' con Bruno Vespa, da sempre schierato in strenua difesa delle donne, che ospita, per esempio, l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace e i suoi sfondoni contro le vittime di Genovese: "A 18 anni una persona è perfettamente responsabile di se stessa, cosa si aspettavano di trovare a Terrazza Sentimento? Perché erano lì?". Mentre i commenti social danno ragione a tale tesi, accusando le giovani si essersela andata a cercare e d'aver ben poco di cui lamentarsi ora, l'unica cosa intelligente arriva da Alba Parietti che sbotta: "Come si fa a infierire così su delle bambine?". Personalmente non mi interessa se queste ragazze fossero baby squillo, escort di professione, tossicodipendenti. Non è il punto. Nessuna, neanche chi di mestiere fa la passeggiatrice, 'merita' 20 ore di violenze e abusi mentre versa in uno stato di semi-incoscienza. Non è un rischio d'impresa, è una violenza aberrante e come tale deve essere trattata. Non esistono giustificazioni, non me ne può fregare di meno se Genovese, poverino, si sentiva tanto solo e incompreso nella vita fin da quando era bambino. Cazzi suoi.

Il finale della serie, sì vi spoilero pure quello perché l'obiettivo è non farvi perdere tre ore del vostro prezioso tempo a imprecare contro uno schermo, rasenta anzi oltrepassa il ridicolo. Vediamo Genovese, dopo tre anni e mezzo dai fatti, in sede di deposizione. Lo invitano a riguardare il filmato dello stupro e lui sgrana gli occhioni per poi dirsi sollevato: "Sono felice di non riconoscermi nella persona che vedo in quel video, oggi sono un uomo completamente diverso grazie anche alla disintossicazione. Credo di aver avuto tutta quella rabbia perché non mi sentivo amato da nessuno". Uno stupratore redento, che bel lieto fine! Infatti, parte una musichetta gloriosa mentre il Duomo fa da sfondo ai titoli di coda che danno notizia della condanna a sette anni e undici mesi di reclusione per il carnefice. Si glissa, però, sul fatto che, dopo i primi nove scontati a San Vittore, Genovese sia stato trasferito in una clinica-SPA nel varesotto, dove ha avuto la chance di ripulirsi dalla cocaina. Per due lunghi anni. Oggi, apprendo da Google, che Genovese faccia il volontario in centri anti-violenza e, sincera, non me la sento nemmeno di scoprire quanto tempo trascorra effettivamente al gabbio. Sto già bestemmiando abbastanza.

Un'ultima cosa: se questa serie agiografica è stata costruita in modo così disgustoso per renderla divisiva, per fare in modo di creare caciara e quindi hype intorno al titolo spingendo la gente, grazie alla santa indignazione, a pigiare (ancor più) play regalando visualizzazioni a cotanta porcata, mi rendo benissimo conto di essere, involontariamente, ingranaggio di un fetido meccanismo mediatico e mannaro. Di star facendo il 'loro' gioco. Ma ora che vi ho raccontato tutto ciò che (non) c'è da vedere di 'Terrazza Sentimento', spero davvero che non concederete nemmeno una chance alla santificazione di un ricchissimo stupratore che, forse proprio grazie alla sua opulenza, sta pagando assai meno di quanto dovrebbe.

A nessuno interessa la triste storia di un predatore sessuale 'famoso' per essere andato a caccia di ragazzine 'colpevoli' di trovarsi lì, troppo vicine al loro stesso carnefice. E che oggi si dichiarano 'pentite', loro, su Netflix. Mentre colui che le ha abusate e torturate perché, poveretto, pippava a causa della solitudine, nemmeno ha il coraggio di metterci la faccia. Ma è già quasi santo. Io non voglio far parte di tutto questo marcio e, ne sono certa, neanche voi. W Don Matteo!