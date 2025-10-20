Dalla parte di Lupin. Scoop di MOW: i ladri del Louvre siamo tutti noi

Insomma, mentre l’America scende in piazza contro i “panzoni ricchi” come li ha definiti il direttore PISTO, mentre persino Marina Berlusconi si scaglia sorprendentemente contro le Big Tech, ecco che questi quattro ci fanno VOLARE. E non possono che essere puro sogno, pura astrazione, se stanno riuscendo a metterci tutti d’accordo. E infatti quattro sono, come la banda più colorata e allega che sia mai apparsa, come si dice, sugli schermi. E noi che ce li immaginiamo così: Jigen che devia le telecamere con la sua Smith&Wesson M19 Combat Magnum (deviato, più che altro sono esplose così forte che ne hanno trovato pezzi dentro il film “Il Codice da Vinci”); Goemon che taglia i fili dei sensori e Fujico bona, molto bona, che aiuta la banda semplicemente con la sua bonaggine. E poi lui, il mito, il re dei ladri III, il nipote dell’originale Arsenio, il figlio del figlio, di Lupin II, Lupin Terzo! Che si intasca i gioielli facendo le sue storiche smorfie di goduria. Nessun rumore, nessun caos, nessun ferito, nessuna vittima: solo un gioco elegante, pericoloso e perfetto. Adesso li cercano e mai li troveranno! Non hanno rubato solo i gioielli. Ci hanno restituito un sogno, un’idea romantica. Così come siamo stati tutti fan degli Ocean 11, così come un po’ ci aveva deluso l’altrimenti immenso Guy Ritchie con il suo ultimo film di furti al museo, “Fountain of Youth”, allo stesso modo adesso ci esalta adesso la narrativa che entra nella realtà. “Dai quattro ai sei minuti” ci hanno messo, per riempirci di gioia. E adesso ce le godremo tutte, le cronache ansiose, i telegiornali indignati, i curatori di museo imparruccati, le vedove ingioiellate, senza che nessuno la dica, la verità, e cioè che la vera opera d’arte è stato il furto. Ah, diranno, ma tutti avevano diritto di vederli quei gioielli: ma tutti quali come perché chi? I gioielli? Ma i gioielli sono sempre macchiati di sangue, i gioielli sono un furto ab origine, sono sempre refurtiva, anche quando sono comprati in regolare, come si dice, esercizio commerciale. Ed è per questo che sono splendidi, quando non sono macchiati del sangue dello sfruttamento e del capitale e delle multinazioni dei diamanti e quando chi scava materiali e pietre preziose non viene sfruttato nei paesi del terzo mondo. Zenigata, suca!