Delitto di Garlasco: è stata una notte di follia collettiva? Sì, ma l’unica bomba è il libro che l’avvocato Lovati sta scrivendo

L’avevamo detto: ormai c’è solo da aspettare ciò che emergerà, magari da qualche fuga di notizie, dopo l’udienza di domani, relativamente ai lavori svolti e consegnati (ma segretati immediatamente dalla Procura di Pavia) dalla dottoressa Cattaneo e dai RIS di Cagliari. E l’unico vero argomento di cui parlare l’ha offerto, questa volta, l’avvocato Gallo che, ospite di Rita Cavallaro, s’è lasciato scappare un’anticipazione che non riguarda le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi o quelle per corruzione che sta portando avanti la Procura di Brescia nell’ambito dell’inchiesta Clean2, ma l’avvocato Massimo Lovati. Sì, perché Gerry La Rana, adesso, probabilmente stuzzicato proprio dal suo legale, Gallo, s’è messo in testa di scrivere un libro. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui è un po’ scomparso dai radar. Ma non aspettatevi da Lovati qualcosa di “normale”, perché, almeno a giudicare dalle parole di Gallo, sarà tra il romanzato, il fantascientifico e l’autobiografico. Anche se non mancheranno, chiaramente, riferimenti e segreti rispetto all’omicidio di Chiara Poggi.

Lovati e Gallo, infatti, starebbero collaborando per dare prima possibile alle stampe una storia ambientata nel futuro, tra 750 anni. Nella narrazione, Lovati sarà uno studente che dovrà riferire alla commissione del “noto omicidio di Garlasco”, avvenuto, appunto, più di settecento anni prima, nel 2007. Uno stratagemma per non beccarsi una probabile infinita sequela di querele? Probabile. Quello che invece è certo è che farà parlare, visto che Gallo è stato chiaro: “i personaggi, anche se con altri nomi, ci saranno proprio tutti”. E a far discutere, forse, dovrebbe esserci anche l’opportunità di una trovata così, ma ormai abbiamo imparato (anche questa notte), che intorno a Garlasco è ormai possibile veramente di tutto.