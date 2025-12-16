Caro Babbo Natale, insegnaci a “sbroccare” come Giada Bocellari! Sul privato di Chiara Poggi e i video di Alberto, la legale di Stasi ha dimostrato che persino sul delitto di Garlasco si può non essere come tutti

Insomma, dai, in mezzo a una narrazione senza controllo, una così ci voleva da matti. Al di là di innocenti, colpevoli e incidenti probatori su cui, a 48 ore dal primo round, non ha più senso neanche stare a fare previsioni. Tanto vale, piuttosto, prendersi questo tempo che manca da fuoco dell’inevitabile, infuocatissimo, dibattito che seguirà il 18 dicembre, per riflettere su quanto e come un profilo d’eleganza può stare bene persino in mezzo al sangue (e purtroppo anche alla mer*a, decisamente tanta mer*a, stay tuned…) di Garlasco. Perché mantenere un profilo di eleganza nelle questioni più scabrose significa, rifiutare che la vittoria, di chiunque e a prescindere da chiunque, coincida con la degradazione reciproca. Significa affermare che anche nel conflitto — soprattutto nel conflitto — esiste una forma che salva, una dignità che non chiede permesso e non arretra. Ma avanza senza urlare, fatti alla mano. È una disciplina esigente, forse la più ardua: vincere, se necessario, senza cessare di essere all’altezza di sé stessi.

Giada Bocellari, ieri, lo ha fatto. Arrabbiandosi quando l’argomento è diventato, di nuovo, quello dei porno di Alberto Stasi, dei suoi vizietti al pc e delle pericolose diagnosi fatte senza cartelle cliniche alla mano, più come giudizi da dare in pasto a una qualche tribuna che altro. E lo ha fatto, soprattutto, lasciando intendere che su quel tema lì, quello privatissimo dell’intimità e delle tendenze o delle preferenze, ci sarebbe tato da dire. Un tanto da dire che potrebbe avere un suo peso, ma un peso che resterebbe sempre e comunque inferiore rispetto a quello del dovere del rispetto che serve. Soprattutto per Chiara Poggi. Che è la vittima, ma che è stata pure – e per fortuna visto quanto poco gli è toccato vivere – una ragazza poco più che ventenne nel bel mezzo di quella fase della vita in cui la libertà, anche quella di una intimità come ti pare, puoi permettertela veramente. L’avvocato Giada Bocellari ieri, l’ha praticamente detto senza dirlo. E è stata una gran lezione di sbrocco, quasi che imparare a sbroccare così potrebbe essere una di quei regali grossi che noi adulti dovremmo chiedere a Babbo Natale, visto il periodo.