Delitto di Garlasco, ok gli indizi su Andrea Sempio e l’incidente probatorio, ma c’è altro? La nuova attenzione sui PC (anche di Alberto Stasi) e sui giorni di Chiara Poggi, oltre che sui rapporti (pure quelli “recuperati”)

Non può limitarsi tutto a quella settimana in cui Chiara fu sola, con i genitori che erano fuori e un fidanzato, Alberto Stasi, che c’era, sì, ma rimbalzando tra preparativi per il colloquio alla Price e capitoli di tesi, alternando mezze giornate con lei a lunghi silenzi. Sappiamo che Chiara si muoveva tra il lavoro, la cura dei gatti, qualche uscita, la casa di riposo della nonna e la cucina dove la cugina Stefania Cappa si presentava, dopo un rapporto recuperato, quasi ogni giorno per fumare una sigaretta in cucina (dove in effetti, in quel maledetto 13 agosto, c’era un posacenere pieno di cenere, ma senza neanche un mozzicone). Parlare della famiglia Cappa non è accusare, è raccontare di qualcuno che comunque c’era nella quotidianità di Chiara. E che aveva le chiavi della villetta di Garlasco. La famiglia Cappa – al di là di alibi, testimonianze varie, fantasie più o meno fervide che gli inquirenti e solo gli inquirenti dovranno approfondire - non è un contorno. È un blocco compatto. Influente nei giorni di Chiara. Influente a Garlasco. Lo zio Ermanno era una figura di riferimento: il parente vicino che ce l’aveva fatta. Chiara, come diceva all’exfidanzato e ai conoscenti la cugina Stefania, era la prima dei “contadini” Poggi a essersi laureata. Le gemelle, Paola e Stefania, poli opposti – come raccontato ance con un giudizio piuttosto duro dal padre di Chiara Poggi in un verbale – sono state comunque entrambe presenti nel suo ultimo scorcio di vita: l’una costretta a letto da un disturbo alimentare e un infortunio, l’altra a occupare il vuoto di una relazione durata ei anni appena finita e di attenzioni tutte concentrate sulla sorella malata. E poi le telefonate, i contatti incrociati, i cellulari intestati a un componente, ma usati da un altro. Un dedalo di chiamate che, negli atti, lascia tracce difficili da ricondurre a una logica.

E’ in quel dedalo che, tra il 7 e il 9 agosto, si inseriscono anche le tre chiamate di Andrea Sempio (che gli costeranno, insieme alla storia dello scontrino del parcheggio, una richiesta di rinvio a giudizio molto più di quanto potrebbe costarglielo la perizia sul DNA depositata dalla dottoressa Albani) al telefono di casa Poggi. Durate brevi. Spiegazioni ancora più brevi (“uno sbaglio”), ma collocate in momenti in cui Chiara era sola. Adesso, però, è nei computer dei due fidanzati che si concentra l’attenzione degli investigatori. Da un lato il portatile di Alberto, su cui Chiara — secondo alcuni incroci di orari e movimenti — avrebbe frugato per pochi istanti la sera prima di morire. Dall’altro il PC della ragazza, con quella famosa cartella “protetta” che secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata bloccata all’accesso pochi giorni prima della tragedia (e da cui sarebbe scomparso uno dei video intimi con Alberto, il 2 per la precisione).