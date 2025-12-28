Delitto di Garlasco: l’avete capito che "sconvolgente" è il verbale e non il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi? Anche gli orari lo raccontano (e fanno pensare)

Quel video, è doveroso dirlo, significa zero e meno di zero per ciò che mostra. Significa zero e meno di zero per il fatto che era nel PC di Chiara. Significa zero e meno di zero per essere stato visto il 14 agosto. Ma significa tanto – e tanto davvero – per come è stato visto e perché è stato visto. No, non è un giochino di parole, ma è quello che è. E dimostra definitivamente – piaccia o no – che le indagini su Garlasco nel 2007 sono state condotte con tutti quei criteri che mai e poi mai dovrebbero caratterizzare una indagine: sciatteria, superficialità, convinzione monodirezionale. Per non volerci vedere altro.

Ecco perchè fa ridere, ma ridere amaro, chi oggi si divide su quel video. Il video – e è assurdo non volerlo capire – non è il documento chiave, ma il documento chiave è il verbale del 14 agosto 2007 relativo al prelievo del computer di Chiara Poggi e, soprattutto, relativo agli accessi, che sono sì documentati, ma senza documentare niente. Su MOW siamo stati i primissimi, mentre tutti sembravano lasciar intendere ogni tipo di assurdità, a essere andati a guardarci la legge che era in vigore nel 2007 a proposito dei sequestri dei devices informatici. E no, non esisteva ancora l’obbligo di effettuare una copia forense prima dell’accensione di un pc o di un dispositivo sequestrato. Dirlo è stato doveroso già nelle primissime ore, altrimenti sarebbe stato solo un inseguire clamori deviati. Quando, invece, i clamori possono esserci comunque e senza forzature. Perché è doveroso pure sottolineare, proprio come abbiamo già fatto, che l’assenza della norma specifica non significa che nel 2007 si poteva fare tutto e il contrario di tutto. Chi lo afferma oggi è disonesto. E partigiano nell’accezione più triste del termine.