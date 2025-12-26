Delitto di Garlasco: un video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi? Sì e la bomba di Bugalalla è tristemente clamorosa per ciò che racconta (più che per quello che si vede)

Prima le foto inedite scattate da una fotoreporter proprio in quel maledetto 13 agosto del 2007 a Garlasco e, ora, anche un video. Francesca Bugamelli, la youtuber del crime nota come Bugalalla, ha sganciato un’altra bomba che farà discutere. Non tanto per ciò che si vede in quel video, ma per tutto quello che emerge dall’analisi del PC di Chiara Poggi, sequestrato dai carabinieri, come riporta un verbale, alle 12 del 14 agosto 2007. Quel video, insieme a altri e a centinaia di file che erano nel PC di Chiara, è stato visionato prima ancora che se ne facesse una copia forense proprio alle 16,28 del 14 agosto. Da chi? Perché? E, soprattutto, facendo danni e cancellando (anche involontariamente) – come successo a suo tempo anche per il PC di Alberto Stasi – documenti e file che avrebbero potuto essere utili alle indagini? Va detto, per dovere di verità, che la normativa specifica sull'obbligo di copia forense prima di ogni accesso investigativo ai devices informatici è successiva al 2007, ma che anche nel 2007 era comunque obbligatorio redigere una relazione di servizio su tutte le operazioni effettuate. Quella relazione c'è? E, se sì, perchè nessuno l'ha mai mostrata?
Sono queste le grandi domande. Grandi e, purtroppo, pure gravi, visto che dalle 12 di quel 14 agosto quel PC era ufficialmente in mano ai carabinieri, come racconta, appunto, il verbale dal tenente colonnello Giancarlo Sangiuliano e del capitano Gennaro Cassese (sì, proprio lui, quello delle famose “cappellate”). Domande su cui, ora, sarà necessario fare chiarezza, anche perché il 14 agosto nella villetta di via Pascoli non poteva già più entrare nessuno se non gli inquirenti. Inoltre, come confermato dagli stessi consulenti informatici dell’epoca, è bene ricordarlo, sul pc della vittima furono rilevate operazioni strane. Il filmato, però, non ebbe alcun peso nell’indagine iniziale contro Alberto Stasi, così come tutto ciò che era emerso da una prima, sommaria, analisi del dispositivo di Chiara Poggi.
“Quel video – hanno confermato gli stessi periti Alberto Porta e Daniele Occhetti - è stato uno degli elementi che ci ha consentito di affermare nella perizia che effettivamente erano state effettuate delle operazioni sul pc di Chiara non consone e con modalità non corrette rispetto all’analisi di un reperto”. Ma cosa si vede nel video? E’ la scena di ragazzi che giocano, solo che lo fanno all’interno di una scuola chiusa. Le immagini, girate con la fotocamera di un telefonino dell’epoca, forse da Marco Poggi, risalgono al marzo 2007 e mostrano Andrea Sempio insieme ad altri ragazzi che improvvisa una partita di calcio con palle di fortuna. Mostra anche di chi una cattedra che finisce per rompersi in modo apparentemente accidentale. Scene confuse, sfocate, lontane da qualsiasi ricostruzione drammatica. Ma che qualcuno è andato a guardare proprio il giorno dopo l’omicidio.
Il tema, quindi, non è tanto quanto è grave o meno ciò che quel video racconta e meno che mai che tra i ragazzi filmati ci fosse anche l’attuale indagato, Andrea Sempio, ma quello che è successo nelle ore immediatamente successive all’omicidio di Chiara Poggi. Quando la scena del delitto è stata maldestramente violata più che rigorosamente preservata e, con essa, a anche tutto ciò che avrebbe potuto portare alla risoluzione del caso nel giro di poco tempo. Non certo i diciotto lunghissimi anni che sono passati fino a oggi. Anche se ormai l’impressione è che la bomba finale stia definitivamente per esplodere.