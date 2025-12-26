Delitto di Garlasco: un video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi? Sì e la bomba di Bugalalla è tristemente clamorosa per ciò che racconta (più che per quello che si vede)

“Quel video – hanno confermato gli stessi periti Alberto Porta e Daniele Occhetti - è stato uno degli elementi che ci ha consentito di affermare nella perizia che effettivamente erano state effettuate delle operazioni sul pc di Chiara non consone e con modalità non corrette rispetto all’analisi di un reperto”. Ma cosa si vede nel video? E’ la scena di ragazzi che giocano, solo che lo fanno all’interno di una scuola chiusa. Le immagini, girate con la fotocamera di un telefonino dell’epoca, forse da Marco Poggi, risalgono al marzo 2007 e mostrano Andrea Sempio insieme ad altri ragazzi che improvvisa una partita di calcio con palle di fortuna. Mostra anche di chi una cattedra che finisce per rompersi in modo apparentemente accidentale. Scene confuse, sfocate, lontane da qualsiasi ricostruzione drammatica. Ma che qualcuno è andato a guardare proprio il giorno dopo l’omicidio.

Il tema, quindi, non è tanto quanto è grave o meno ciò che quel video racconta e meno che mai che tra i ragazzi filmati ci fosse anche l’attuale indagato, Andrea Sempio, ma quello che è successo nelle ore immediatamente successive all’omicidio di Chiara Poggi. Quando la scena del delitto è stata maldestramente violata più che rigorosamente preservata e, con essa, a anche tutto ciò che avrebbe potuto portare alla risoluzione del caso nel giro di poco tempo. Non certo i diciotto lunghissimi anni che sono passati fino a oggi. Anche se ormai l’impressione è che la bomba finale stia definitivamente per esplodere.