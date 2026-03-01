Hanno ucciso Khamenei. Bene

Abbiamo detto che i nostri terroristi sono più forti. Questo non è un modo per avere la botte piena e la moglie ubriaca. Sono abbastanza convinto che la moglie sia più importante della botte e che l’Occidente sia più importante del Medio Oriente. Parlo per me, esattamente come parlerei di mia moglie. Posso fingere che non sia così ma provo simpatia per chi in Italia manifesta e manifesterà contro la guerra a Gaza e ora contro l’attacco all’Iran. È una simpatia tutta occidentale, uno spirito di partecipazione, ma a distanza, alla loro rabbia e alla loro voglia di farsi sentire. Mi piace tanto il fatto che loro vogliamo scendere in piazza quanto il fatto che per me non sia un problema che loro lo facciano. In fondo è questo l’Occidente, con tutte le cose che si possono ancora migliorare. Apprezzo di più persino la disinformazione occidentale, perché è una disinformazione che muove le masse, mentre in Iran viene usata per immobilizzarle. E pensare che tutto è iniziato con un aumento dell’inflazione al 42,2 per cento ad agosto del 2025 e un aumento dei prezzi del 72 per cento. Per cose così da noi non cadono più nemmeno i governi. Gli iraniani hanno urlato un “canto di morte” e sono stati repressi. Ora il loro boia ha provato un po’ della sua stessa medicina. Ci lamentiamo perché a somministrarla sono stati altri boia, ma chi, se non un boia, dovrebbe fare il lavoro del boia? Rifletterei su questo ora che gli intellettuali indignati, pure avendo il pane (offerto dall’Occidente) non hanno i denti. Forse preferiscono le brioche?