Ditonellapiaga e Tony Pitony con “The lady is a tramp” diventano i Ditony medi di questo Festival: jazz, pop, e vittoria bellissima

I Ditony. C’è già chi li chiama così, e il nome suona bene come una band anni ’60 stampata in vinile. Il duo più atteso della serata cover del Festival di Sanremo era formato da Ditonellapiaga e Tony Pitony e, come molti avevano previsto, la vittoria è stata loro, inevitabile, quasi scritta. Per l’occasione hanno scelto “The Lady Is a Tramp”, standard del 1937 firmato da Richard Rodgers e Lorenz Hart, reso immortale dalle interpretazioni di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra negli anni ’50. Un brano che racconta una donna anticonformista, indipendente, allergica alle convenzioni dell’alta società.

Una “tramp” nel senso più orgoglioso e libero del termine. E chi meglio di Ditonellapiaga poteva incarnarla? L’artista ha scelto un look vintage dall’ispirazione retrò: culotte scintillante, calze a pois, camicia con fiocco e capelli vaporosi. Si è trasformata in una diva swing con un’ironia tutta contemporanea. Non un travestimento, ma una dichiarazione estetica coerente con il testo: femminilità libera e teatrale. La performance è stata energica, ma senza eccessi. La loro forza è stata proprio quella: non strafare. Complicità evidente, sguardi calibrati e tempi comici perfetti. Professionisti che si divertono e fanno divertire con una tale naturalezza da farlo sembrare facile. Hanno costruito un numero da musical d’altri tempi, con un arrangiamento swing elegante e una messa in scena che sembrava uscita da un varietà anni ’50, ma con la consapevolezza pop del 2026.