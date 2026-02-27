Sanremo o Teheran? La regia del Festival censura il meraviglioso bacio lesbico di Levante e Gaia

Ringraziamo Dio che a parlare di matrimonio e di amore eterno non c’è un prete, ma il mitologico Sal Da Vinci che potrebbe fare una canzone anche sui vecchietti che guardano i cantieri ed i teatri, gli stadi esploderebbero in boati di entusiasmo come fossero di fronte a Maradona. Ma perché queste scelte? Perché con questo Sanremo Carlo Conti ha deciso che quello che il Festival è stato per la sua memoria va consegnato ai propri figli, alle nuove generazioni, tramite un passaggio di testimone che lo preservi tale e quale. Ecco perché i duetti tra cantanti che hanno l’uno l’età il doppio dell’altro. Ecco perché il vecchio Kabir Bedi che stringe la mano a Can Yaman. Ecco perché figli d’arte come Tredici Pietro e LDA con i loro pezzi tentano di superare i propri padri, rispettivamente Gianni Morandi e Gigi D’Alessio, ma al tempo stesso vi duettano (Tredici Pietro) nella serata delle cover perché ambiscono a prendere il posto istituzionale che hanno rappresentato per lo Stato d’Italia. Epperò va fatto come dice nostro padre Carlo Conti. D’altronde è il suo ultimo Sanremo, la sua ultima festa e dunque tutti gli egoismi, i suoi tabù vanno rispettati, vanno tollerati perché d’altronde è la sua festa di addio a questa città incantata.