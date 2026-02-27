Le bombe di Dargen D’Amico in conferenza stampa: attacca il Codacons e dice che l’Aperol gli fa schifo, asfalta l’Ansa sugli scontri di Torino e dimostra di essere ingovernabile

Ma il punto non è l'Aperol, è il metodo e Dargen ne ha per tutti. Il problema sarebbe il fact checking, i giornalisti avrebbero riportato l'esposto del Codacons senza verificare: “È il tuo lavoro no? Dire una cosa così fa perdere tempo a me e voi” e poi attacca anche l'Ansa. Il cantante cita il caso della foto “fake” dei due poliziotti sugli scontri di Torino: "Avete diffuso una foto taroccata senza verificare", poi una giornalista dell'agenzia seduta nelle prime file replica: "Per noi la Polizia di Stato è una fonte attendibile. Per te non lo è?". "Evidentemente no” chiosa il cantante.

Ansa, chiamata in causa, ha difeso il suo operato con una nota diffusa in rete: "L'Ansa ha trasmesso una foto da fonte ufficiale e attendibile, indicandone la provenienza. Poi, non appena è stato accertato che era invece 'alterata', ha pubblicato la notizia e correttamente ha cancellato l'immagine dalle sue piattaforme".

Uno scontro che quantomeno da un po' di brio a un Festival fino ad adesso molto piatto dal punto di vista polemico. Dargen D'Amico dal canto suo dimostra ancora una volta una grande attenzione verso la comunicazione, le sue dinamiche e alcune sue distorsioni. E in un contesto che cerca di addomesticare tutti si conferma, ancora una volta, ingovernabile.