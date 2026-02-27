Dopo l’arresto di Pinna viene fuori tutto su ultras e ‘ndrangheta. “Boiocchi l’ho fatto io”: si vantava Bellocco. E c’è ancora la famiglia dietro la Nord. Nepi e Ferdico usavano il cellulare in carcere e la Milano criminale parla

Milano parla. E dice che Antonio Bellocco era stato informato del piano di uccidere Boiocchi prima che Boiocchi venisse fatto fuori il 29 ottobre 2022. Ci sono pagine e pagine di verbali, sia di Marco Ferdico, sia di Andrea Beretta, che smentiscono questa versione. Ma Milano non ci crede. E parla. E dice che Bellocco andava in giro e non lo negava: “Boiocchi l'ho fatto io”. Così si vantava. Ma negli ambienti criminali milanesi tutti sapevano che dietro quell’omicidio c’era anche Beretta. Ma Milano parla. E dice pure che la curva nord continua tuttora a passare dei soldi ai Bellocco. Poca roba, in nero o con Postepay. Questa voce era già uscita, uno dei nuovi capi ultrà interisti è stato già sentito in merito quasi un anno fa ormai, ma ha negato. Solo che Milano non ci crede. E continua a parlare. E dice che le carceri sono dei colabrodo: entra la qualsiasi, soprattutto telefoni. E che Mauro Nepi, l'uomo che lanciava i cori e che ha portato i 50mila euro di Beretta a Ferdico per l’omicidio Boiocchi, scrive alle tipe. E che Ferdico videochiamava la moglie Aurora e cercava sponde per dare consigli al nuovo direttivo e tornare a essere il punto di riferimento che era prima, prima che venisse arrestato. Milano parla. E mette in giro voci di tradimenti sentimentali, di relazioni aperte. Voci che, secondo alcuni, sono buttate lì per isolare Ferdico, allontanarlo dai Bellocco. I familiari Totò ce l'hanno ancora nel cuore e qualcuno pure in testa, come Carmelo, che suo fratello Antonio ce l'ha pure tatuato sul cranio (cosa che sanno solo i parenti), come il fratello Domenico, che in strada, quassù in Lombardia, fa paura a molti. “Ora che esce vuole vendetta”, mormora Milano. Ma a quale vendetta si riferisce se Beretta è pentito e protetto e se pure Bellebuono, l'uomo che se l'è cantata con Beretta, è dietro le sbarre? Milano parla. E dice che a Domenico questi due nomi non bastano. Perché, cosa sa Domenico? Dove vuole arrivare?