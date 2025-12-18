Quella volta che Giancarlo Lombardi tentò di spodestare Luca Lucci come re della Sud: la ricostruzione nelle motivazioni alla sentenza Doppia Curva. Ma oggi il Toro quanto potere ha sugli ultras?

Luca Lucci ha creato un “modello” che poi è stato replicato anche in curva Nord. Lo leggiamo nelle motivazioni alla sentenza Doppia Curva: “Lo stesso Direttivo della Curva Nord viene modellato sulla base dello schema attuato da Lucci per governare gli affari della (antagonista) curva Sud”. Striscione unico e “sinergie operative ed economiche” con l’altro lato di San Siro. Un potere fondato su “azioni di estrema violenza”, intimidazioni ed estorsioni. La leadership del Toro è caratterizzata da una “inquietante vocazione all’aggressione”, ma comunque lontana dall’essere una cieca ferocia: Lucci è apparso alla gup Rossana Mongiardo come “scaltro, dotato di una mentalità quasi sopraffina”. Intelligenza che si vede nella gestione dei rapporti all’interno della Sud, nella solidità del suo dominio e sul carisma che tutti i membri della tifoseria milanista hanno percepito nei suoi quasi vent’anni in transenna. Il leader resta Lucci, anche dopo la condanna in primo grado. E infatti, qualche settimana fa, di domenica, siamo andati a casa sua, che era presidiata da altre quattro persone, probabilmente tutte appartenenti alla curva Sud. Il Toro comanda ancora dal carcere? È possibile. Pino Caminiti, il ras dei parcheggi, ha parlato di lui sottolineandone la pericolosità e il peso criminale. Ci sono poi le avventure imprenditoriali della Italian Ink, il business dei concerti - sviluppato insieme al braccio destro Islam Hagag - e il traffico di droga. Nella movimentazione di stupefacenti il Toro era tra i più forti. Ma la storia del capo ultras del Milan ha radici profonde.